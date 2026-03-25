25일 대우건설 대우건설 close 증권정보 047040 KOSPI 현재가 16,410 전일대비 10 등락률 +0.06% 거래량 34,052,621 전일가 16,400 2026.03.25 13:33 기준 관련기사 결국에는 AI 투자 사이클? 지정학적 긴장 완화 이후 대비해야 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지? 개별 종목은 물론 ETF도 OK! 변동성 속 저점매수 기회 제대로 살리려면? 4배 투자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 은 한국토지주택공사와 수원당수2 B-1BL, A-1BL, A-3BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 계약을 체결했다고 공시했다.

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계약금액은 2974억1837만원이다. 2024년 매출 대비 2.83%에 해당하는 규모이며 계약기간은 2030년 3월31일까지다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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