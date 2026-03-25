온·습도 변화 줄여 꿀벌의 안전한 월동 도와

농촌진흥청이 겨울철 온·습도 변화 줄여 꿀벌의 안전한 월동을 돕는 기술을 개발했다. 내년까지 추가 실증을 진행한 뒤 2028년부터 시범사업으로 신기술을 보급 계획이다.

농진청은 겨울철 꿀벌 집단 폐사 문제의 원인 중 하나로 지목되는 기후변화에 대응하고자 '꿀벌 월동 환경 유지 기술'을 개발했다고 25일 밝혔다.

성제훈 농진청 국립농업과학원장이 25일 정부세종청사에서 농진청이 개발한 '꿀벌 월동 환경 유지 기술'에 대해 설명하고 있다. 농진청 AD 원본보기 아이콘

최근 기후변화로 겨울철 이상고온과 한파가 빈번해지고 있다. 농진청에 따르면 겨울철 낮 기온이 12℃ 이상인 날이 3일 이상 이어지면 여왕벌은 봄이 온 것으로 착각해 겨울잠에서 깨어 알을 낳기 시작하며, 일벌들도 새끼를 키우기 시작한다.

겨울잠을 자는 일벌의 수명은 150일 정도지만 육아 활동을 시작한 일벌은 호르몬 변화로 수명이 40일까지 줄어든다. 수명이 짧아진 일벌들이 봄이 오기 전에 죽어버리면 꿀벌 무리 전체가 붕괴하는 피해가 발생한다.

성제훈 농진청 국립농업과학원장은 "꿀벌 집단 폐사는 양봉 농가에 피해를 줄 뿐만 아니라 꿀벌의 꽃가루받이(수분) 활동에 의존하는 수많은 농가의 생산량 감소로 이어진다"며 "이에 농진청은 겨울철 급격한 외부 환경 변화에도 벌통 주변의 온·습도를 안정적으로 유지하는 '꿀벌 월동 저장고'와 '물주머니 활용 보온 기술'을 개발했다"고 설명했다.

꿀벌 월동 저장고는 저온 환경에서도 실내 습도를 70% 이하로 낮게 유지하는 것이 핵심이다. 일반적인 제습기는 온도가 낮으면 제대로 작동하지 않기 때문에 새로운 저온 제습 기술이 필요하다.

농진청이 개발한 꿀벌 월동 저장고. 농진청 원본보기 아이콘

연구진은 춥고 비가 내리는 궂은 날씨에도 실내 습도를 맞출 수 있도록 특수 제습 기술을 적용했다. 냉동기 팬 속도는 낮추고, 공기 순환 팬 속도는 높여서 실내 온도를 5℃ 안팎으로 유지하며 공기 중 수분을 얼음(성에)으로 만들어 없애는 원리다. 특히 소음과 미세먼지에 민감한 꿀벌이 쾌적하게 겨울잠을 잘 수 있도록 저장고 내부에 마찰 소음이 적은 고효율 모터와 3단 공기 정화 필터를 설치했다. 또 꿀벌 눈에는 보이지 않는 붉은 색 조명을 달아 수면 방해를 최소화했다. 저장고는 꿀벌 월동 이후에는 양봉산물이나 채밀 후 남은 벌집 등을 보관하는 저온저장고로 활용할 수 있다.

물주머니 활용 보온 기술은 일교차가 큰 야외(노지)에서 벌통을 보관하는 농가가 활용할 수 있다. 이 기술은 철산화물인 마그네타이트를 넣은 물주머니로 벌통 외부를 감싸는 방식이다. 물주머니는 밤에 기온이 떨어지면 얼면서 열을 방출하고 낮에 기온이 오르면 녹으면서 주변 열을 흡수하는 잠열을 이용해 벌통의 급격한 온도 변화를 막는다. 실제 충북 청주의 양봉 농가에 물주머니 활용 보온 기술을 적용한 결과 기술을 적용하지 않았을 때보다 벌통 외부의 온도 변화 폭을 절반 이하(평균 15→6℃)로 줄이는 효과를 확인했다.

농진청은 2건의 기술에 대한 특허 출원을 완료했다. 농가에 실제 적용했을 때 발생할 수 있는 변수를 최소화하기 위해 2027년까지 양봉 전문가들과 협력해 최적의 저장 조건을 검증할 예정이다. 2028년에는 신기술 시범보급 사업을 추진해 현장 적용을 본격화할 계획이다.

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성 원장은 "꿀벌이 사라지면 양봉 농가뿐만 아니라 꿀벌의 꽃가루받이로 열매를 맺는 과수 농가까지 큰 타격을 입게 되고, 결국 우리 밥상과 생태계 위기로 돌아온다"며 "이번에 개발한 기술을 빠르게 보급해 꿀벌을 건강하게 지키고 농업 생태계의 안정에 보탬이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



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