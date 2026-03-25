28~29일 이틀간 함평문화체육센터

전남 함평군청 전경. AD 원본보기 아이콘

전국 최고 난 축제인 '2026 대한민국 난 명품 대제전'이 한국춘란의 최대 자생지 전남 함평군에서 열린다.

함평군은2026 대한민국 난 명품 대제전이 오는 28~29일 이틀간 함평문화체육센터에서 개최된다고 25일 밝혔다.

함평군이 주최하고 함평난연합회가 주관하는 이번 행사는 한국 춘란의 우수성을 홍보하고 난 문화의 대중화를 위해 매년 3월 함평에서 개최된다.

'춘란이 피어나는 고향, 함평'이라는 주제로 열리는 이번 난 대제전은 화예품과 엽예품 등 한국 춘란 450여 점이 전시될 예정이다.

출품작 중 심사를 거쳐 대상 수상자에게는 대통령상과 1000만원의 상금을 수여한다. 이밖에 농림축산식품부장관상, 환경부장관상, 산림청장상 등 150여 점을 선정해 시상한다.

누구나 자유롭게 출품이 가능하며, 오는 27일 함평문화체육센터에서 신청하면 된다.

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김택곤 산림공원과장은 "이번 전시회가 한국춘란의 우수성을 홍보하고 난 문화의 대중화와 함께 지역경제를 활성화하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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