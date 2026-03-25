경력경쟁임용시험 통해 전문 인력 확보

나주시가 25일 '2026년 제1회 지방공무원 경력경쟁임용시험' 최종합격자 임용장 교부식을 개최했다. 나주시 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 나주시가 경력경쟁 임용을 통해 전문성을 갖춘 인재를 공직에 새롭게 영입하며 시민 중심 행정과 조직 경쟁력 강화에 나섰다.

나주시는 25일 시청 이화실에서 '2026년 제1회 지방공무원 경력경쟁임용시험' 최종합격자에 대한 임용장 교부식을 개최했다고 밝혔다.

이날 임용식에는 각 국장과 소장이 참석해 신규 공직자의 첫 출발을 축하했으며 강상구 부시장이 임용장을 직접 수여하고 격려했다.

이번 경력 채용은 지난 2월 공고를 시작으로 필기시험과 인적성 검사, 면접전형 등 공정한 절차를 거쳐 총 16명을 선발했다.

사서 1명, 일반기계 5명, 일반전기 3명, 일반토목 3명, 건축 2명 등 총 14명에게 임용장이 수여됐으며 신규 공직자들은 각 부서와 읍면동에 배치돼 시민 삶의 질 향상과 지역 발전을 위한 업무를 수행하게 된다. 나머지 2명은 결격사유 조회 등 남은 절차를 마치는 대로 추후 임용될 예정이다.

나주시는 앞으로도 전문성과 실무 역량을 갖춘 인재를 지속해서 확보해 시민이 체감할 수 있는 행정 서비스를 강화해 나갈 계획이다.

AD

강상구 부시장은 "나주시는 도농이 공존하고 혁신도시와 첨단 산업이 함께 성장하는 도시"라며 "여러분이 그 변화를 이끌어 갈 주역"이라고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 jjhj3497@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>