'산림치유로 건강 돌봄'…동신대·빛고을노인건강타운 맞손

동신대학교가 산림치유와 작업치료를 결합한 프로그램으로 지역 어르신 건강 증진에 나선다.

동신대 산림조경학과와 작업치료학과는 최근 빛고을노인건강타운(본부장 김용덕)과 업무협약을 체결하고, 산림 복지 사각지대에 놓인 어르신들을 위한 산림치유 프로그램과 교육 지원사업을 추진한다고 25일 밝혔다.

이번 사업은 산림청과 한국산림복지진흥원의 녹색자금(복권기금) 지원으로 진행되며, 숲 체험 기반 치유 프로그램과 보건의료 서비스를 결합해 노인의 신체·정서 건강을 동시에 개선하는 데 초점을 맞췄다.

산림조경학과는 산림치유 콘텐츠를 기획·운영하고, 작업치료학과는 신체 기능 향상 프로그램을 연계해 통합형 서비스를 제공한다. 빛고을노인건강타운은 참여자 모집과 현장 운영을 맡는다.

양 기관은 숲 체험, 신체활동, 작업치료를 결합한 리빙랩 모델을 구축해 어르신 건강 증진 효과를 높일 계획이다. 동신대는 이번 사업을 통해 교육·연구 성과를 지역사회 문제 해결에 적용하고, 학생들의 현장 중심 학습을 강화할 방침이다.

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김민희 동신대 산림조경학과장은 "산림과 보건·복지의 융합을 통해 어르신 삶의 질 향상에 기여하겠다"며 "지역사회에 실질적인 도움이 되는 프로그램으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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