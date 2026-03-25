해양경찰청은 중동지역 전쟁에 따른 고유가 장기화에 대비해 경비함정 유류 절감 대책을 마련해 시행한다고 25일 밝혔다.


우선 경비함정 입출항 시 시속 15노트 이하의 경제속력을 유지하고 하이브리드 대형함 13척은 저속 운항때 전기 추진 장비를 우선 사용하도록 권고했다. 아울러 임무 수행에 차질 없는 범위 내에서 경유와 부속품 적재량을 줄이도록 했다.

또 드론 등 첨단 장비를 연계한 경비 활동 강화로 경비함정의 불필요한 이동을 최소화할 계획이다. 해경 경비함정은 총 370여척으로 연간 함정 유류 사용량은 8만5613kL에 달한다.


3005함 경비함정. 해양경찰청 제공

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해경청은 중동 지역 전쟁 이후 유가가 60% 이상 큰 폭의 상승세를 기록했고, 이런 고유가가 지속될 경우 연간 500억원 이상의 예산이 부족할 것으로 추산하고 있다.

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해경청 관계자는 "전체 경비함정의 유류 절감 대책을 통해 중동발 위기 상황을 선제적으로 대응해 나가겠다"며 "해양 안보에도 빈틈이 없도록 관계기관 간 정보 교환 협조체계도 강화할 것"이라고 말했다.


박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
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