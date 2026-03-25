송순호 더불어민주당 경남 창원특례시장 선거 예비후보가 '벚꽃 명소' 진해를 사계절 체류형 관광도시로 만들겠다는 정책 구상을 펼쳤다.

송 예비후보는 25일 시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "진해를 사계절 머무는 체류형 관광도시로 전환하고 진해군항제를 지역과 상생하는 축제로 개편하겠다"며 종합 관광 전략을 발표했다.

그는 "진해는 해양, 근대역사, 군항이라는 전국적으로 손꼽히는 관광자원을 갖춘 도시인데도 벚꽃 시즌 한철 관광에 머무르고 있다"며 "군항제 기간에는 수많은 관광객이 방문하지만, 비수기에는 관광객이 급감하며 상권 침체와 원도심 공동화가 반복되는 구조적 문제가 지속되고 있다"라고 진단했다.

송 예비후보는 "진해 관광의 구조를 잠깐 들르는 관광에서 머무르고 소비하는 관광으로 전환해야 한다"며 "진해를 사계절 체류형 관광도시로 육성하겠다"라고 공약했다.

이를 위해 진해해양공원과 소쿠리섬을 연계한 체류형 해양관광허브 조성해 캠핑장과 해양레포츠, 해양생태체험, 해양관광 프로그램 등 콘텐츠를 확충하겠다고 했다.

중장기적으로는 리조트 등 숙박시설을 유치해 '남해안 대표 해양관광 거점'으로 키운다는 계획이다.

또 진해드림파크 내 산림휴양테마파크를 조성하고 수(水) 치료 시설과 산림레포츠, 치유 숲길, 숲속 야영장을 갖춘 웰니스 관광지로 만들 생각도 전했다.

비수기에는 해군과 지역 상생협의체를 구축하고, 진해 근대문화유산과 해군사관학교 등 군항 자원을 활용한 관광투어 상품을 개발해 교육관광 등 특수 목적 관광과 개별 관광객 유치를 확대하겠다고 했다.

송순호 더불어민주당 경남 창원특례시장 선거 예비후보가 정책 공약을 발표하고 있다. 이세령 기자 AD 원본보기 아이콘

이어서 송 예비후보는 "진해군항제를 지역 상생형 축제로 개편하겠다"라고 했다.

그는 "축제 기간 시민 참여형 팝업스토어 확대, 전통시장과 상점 이용을 유도하는 영수증 추첨 이벤트 추진으로 관광객 소비가 지역 상권으로 이어지는 구조를 만들겠다"라고 다짐했다.

이와 함께 "원도심을 관광과 창업이 결합한 활력 공간으로 재생하겠다"며 "진해우체국을 이전한 뒤 해당 건물을 근대역사 복합문화공간으로 조성하고, 군항마을 역사관을 진해우체국 건물로 이전, 확충하는 등 관광투어 거점으로 활용하겠다"고 했다.

아울러 "진해 원도심을 청년 창업특구로 지정해 창업비 지원, 컨설팅, 마케팅 등 종합 지원체계를 구축하고, 청년 유입을 통해 원도심에 새로운 활력을 불어넣는 창업 거점으로 만들겠다"라고 덧붙였다.

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송 예비후보는 "이젠 관광객 숫자만 늘리는 시대가 아니다"라면서 "머무르고 소비하고 지역과 함께 성장하는 관광으로 바뀌어야 한다"고 강조했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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