항노화힐링랜드·하늘호수 재지정… 전국 대표 힐링 관광지 위상 강화

경남 거창군은 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하는 '2026년 우수 웰니스 관광지'에 거창 항노화 힐링 랜드와 하늘호수가 재지정됐다고 25일 밝혔다.

거창 항노화 힐링 랜드는 국내 최초의 교각 없는 'Y자형 출렁다리'와 무장애 데크로드, 산림 치유센터를 갖춘 거창의 대표 관광지로 2022년 우수 웰니스 관광지로 최초 지정된 이후 올해까지 자연치유 테마에서 독보적인 우수성을 인정받으며 3회 연속 재지정되는 쾌거를 이루었다.

특히 수려한 자연경관 속에서 전문 치유사가 진행하는 산림치유 프로그램은 일상에 지친 현대인들에게 최고의 휴식을 제공하며, 매년 수십만 명의 관광객이 찾는 힐링 명소로 평가받고 있다.

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또한 거창 항노화 힐링 랜드와 함께 지정된 하늘호수는 천연 한방 추출물을 활용한 화장품 제조 전문기업으로 우수 웰니스 관광지로 지정된 2017년 이후 올해까지 한방·미용 분야 대표 관광지로 인기를 끌고 있다.

이번 우수 웰니스 관광지 재지정된 두 곳은 향후 2년간 한국관광공사로부터 국내외 홍보 마케팅, 여행 상품화 지원, 맞춤형 개별 컨설팅 및 역량 강화 교육, 대국민 웰니스 관광 이벤트 참여 등 다양한 지원을 받게 되며, 이를 통해 관광객에게 더 수준 높은 프로그램과 다양한 체험 기회를 제공할 계획이다.

옥진숙 관광진흥과장은 "이번 재지정은 거창의 청정 자연과 차별화된 웰니스 콘텐츠가 대외적으로 인정받은 결과"라며 "특히, 여행비의 최대 70%를 돌려받는 반값 여행 사업과 연계한 체류형 관광 활성화를 통해 국내외 관광객들이 믿고 찾는 대한민국 대표 웰니스 거점 도시로 나아가겠다"고 말했다.

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한편, 거창군은 '2026 거창 방문의 해'를 맞아 '반값 여행' 사업을 추진한다. 거창 웰니스 관광지를 여행할 경우 여행경비의 50%~70%까지 돌려받을 수 있어 부담 없이 여행을 즐길 수 있으며, 본 사업은 2026년 4월부터 시작된다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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