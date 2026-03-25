전국 243개 지자체 대상 종합평가…역량 인정

우수 공무원 파격 지원…공직사회 체질 개선

전남 해남군이 전국 최고 수준의 행정 역량을 다시 한번 입증했다.

해남군은 행정안전부가 주관한 '2025년 적극행정 종합평가'에서 우수기관으로 선정됐다고 25일 밝혔다. 이로써 군은 4년 연속 우수기관에 이름을 올리는 성과를 거뒀다.

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이번 평가는 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 이뤄졌다. ▲적극행정 추진 활성화 노력 ▲이행 성과 ▲군민 체감도 ▲우수사례 등 5개 항목, 18개 지표를 종합적으로 심사한 결과, 해남군은 전 부문에서 고르게 높은 점수를 획득하며 지속 가능한 행정혁신 역량을 인정받았다.

특히 군민이 직접 체감할 수 있는 생활 밀착형 행정 사례가 빛을 발했다. 해남군자원순환센터의 효율적인 운영과 군민들의 자발적인 참여를 끌어낸 자원순환 정책이 높은 평가의 견인차 역할을 했다.

공직사회 내 적극행정 문화 정착을 위한 내부 체질 개선 노력도 돋보였다. 군은 적극행정을 실천한 공무원에게 인센티브를 제공하고, 우수사례 경진대회 및 맞춤형 교육을 실시하는 등 '일하는 공직 분위기' 조성에 주력해 왔다.

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군 관계자는 "4년 연속 우수기관 선정은 군민을 위해 고민하고 행동한 결과"라며 "앞으로도 창의적이고 책임 있는 행정을 바탕으로 군민이 일상에서 체감할 수 있는 긍정적인 변화를 만들어가겠다"고 강조했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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