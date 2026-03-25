1억원 규모 지원… 복지·환경 등 지역문제 해결 사업 발굴

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 지역사회 문제 해결과 사회적 가치 창출을 위해 '2026년 BMC 사회공헌 파트너스 공모' 사업을 새롭게 추진한다.

이번 공모는 부산지역 내 복지기관과 비영리단체, 사회적기업 등을 대상으로 지역 현안 중심의 실효성 있는 사회공헌사업을 발굴·지원하기 위해 마련됐다.

지원 규모는 총 1억원으로, 기관별 최대 2000만원 이내 사업비를 지원한다. 공모 접수는 3월 25일부터 4월 8일까지 진행되며, 예비심사와 본심사를 거쳐 4월 중 최종 선정된다.

부산도시공사는 이번 사업을 통해 지역 특성과 수요를 반영한 맞춤형 사회공헌 프로그램을 발굴하고, 지역 기관과의 협력을 기반으로 지속 가능한 사회공헌 체계를 구축할 계획이다.

특히 취약계층 지원, 지역공동체 활성화, 환경 개선 등 다양한 분야에서 실질적인 변화를 이끌 수 있는 사업을 중심으로 선정할 예정이며, 선정 기관에는 사업비 지원과 함께 운영 전반에 대한 협력도 제공한다.

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신창호 사장은 "이번 공모를 통해 지역사회와 함께 성장하는 사회공헌 모델을 구축하고 공공기관의 사회적 책임을 강화해 나가겠다"며 "많은 기관과 단체의 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

부산도시공사는 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회 상생과 나눔 문화 확산에 지속적으로 기여하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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