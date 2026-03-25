의용소방대 시민 안전을 위한 다짐의 자리



경남 창원특례시는 24일 오전 마산합포구 삼진운동장에서 '제5회 의용소방대의 날' 행사를 성황리에 개최했다.

창원특례시, 제5회 의용소방대의 날 기념식 개최. AD 원본보기 아이콘

5회째를 맞은 이번 기념식은 장금용 창원시장 권한대행을 비롯해 도의원, 시의원, 의용소방대원 등 1000여명이 참석한 가운데, 의용소방대원의 헌신적인 노력과 활동을 되새기며 그들의 공로를 치하하는 자리를 마련했다.

올해 포상에는 대통령 표창, 행정안전부 장관 표창 등 총 142점의 상을 받았으며, 특히 최근 산불 진화와 수해 복구 활동에서 탁월한 공을 세운 대원들이 다수 선정됐다.

의용소방대는 1962년 제정된 '의용소방대법'에 따라 자원봉사로 소방 활동에 참여하며 화재 진압, 재난 구호, 안전교육 등 다양한 분야에서 활약하고 있다.

김기덕, 이동순 창원시 남·여의용소방대 연합회장은 "오늘 이 자리를 빌려, 그동안 묵묵히 현장에서 활동해 온 의용소방대원 여러분에게 감사와 격려의 마음을 전한다"고 말했다.

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장금용 창원특례시장 권한대행은 "의용소방대는 우리 사회의 안전을 지키는 숨은 영웅이다"면서 "앞으로도 지속해서 지원하고 협력하여 창원특례시가 더욱 안전한 도시로 성장할 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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