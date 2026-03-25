개혁신당 정이한 부산시장 후보 선거대책위원회가 공식 출범한다.

개혁신당 정이한 부산시장 후보 선대위는 오는 26일 오후 2시 부산진구 선거사무소에서 선대위 발대식을 개최한다고 25일 알렸다.

발대식에 이준석 대표와 함익병 총괄선대위원장이 참석해 향후 선거 전략과 방향을 공유할 예정이다. 행사는 정 후보 선거사무소에서 진행된다.

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선대위는 발대식 직후 이 대표와 함 위원장이 참석하는 언론 간담회도 이어갈 계획이다. 간담회에서는 선거 구상과 주요 현안에 대한 질의응답이 이뤄질 전망이다.

선대위 관계자는 "발대식을 기점으로 본격적인 선거 체제에 돌입한다"며 "많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

개혁신당 이준석 대표가 지난 2월 부산 부산진구 부전동 정이한 부산시장 예비후보 선거사무소를 찾아 정 후보와 함께 당 상징색인 주황색 페인트를 칠하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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