클콩 아웃도어 브랜드 '두발로유랑', 소백산 트레킹 행사 성료

㈜클콩의 아웃도어 브랜드 '두발로유랑'은 지난 3월 21일부터 22일까지 경북 영주시 풍기읍에 위치한 '두발로유랑 베이스캠프'에서 전국 각지의 트레커들과 함께 소백산 트레킹 행사 '두발로영주 프로젝트'를 마쳤다고 밝혔다.

이번 행사는 십승지 중 제1승지로 알려진 금선정에 조성된 백패킹 전용 캠프 사이트 '두발로유랑 베이스캠프'를 국내 백패커들에게 소개하기 위해 마련됐다.

또한 영주의 로컬 관광자원과 트레킹을 연계하는 계기를 마련했다는 평가다. 해당 지역은 조선 후기 병란을 피해 몸을 보전할 수 있다고 알려진 십승지 중 한 곳으로 꼽힌다.

참가자들은 오전 9시에 금선정에서 체크인을 마친 뒤, 두 개 코스로 나뉘어 트레킹에 나섰다. 제1코스는 소백산 희방주차장에서 출발해 희방사, 제1연화봉을 지나 비로봉까지 오른 뒤 양반 바위를 거쳐 소백산 탐방지원센터로 하산하는 약 12km 구간이며, 제2코스는 소백산 탐방지원센터 매표소에서 출발해 비로사를 거쳐 비로봉을 왕복하는 약 11km 구간으로 구성됐다.

경기 옛길, 의성 락트레킹 등 다양한 트레킹 이벤트를 기획-운영해 온 두발로유랑은 이번 행사도 단순한 산행으로 기획하지 않고, 지역 경제와 상생하는 '체류형 관광'의 가능성을 제시하는 데 집중했다. 그 결과, 참가자들은 산행 전후 영주 시내 식당을 찾아 지역 음식을 이용했으며 행사 종료 후에는 소백 풍기 온천 리조트에서 피로를 풀고 풍기 인삼 시장을 방문했다. 일부 참가자들은 부석사와 무섬마을 외나무다리까지 일정을 이어가며 산과 역사, 사람이 공존하는 영주의 특색을 확인했다.

이번 '두발로영주 프로젝트'의 책임자인 이진우 감독은 "영주는 자연환경과 트레킹 코스를 갖춘 도시"라며, "앞으로도 영주에서 자연을 즐기고 지역과 함께 성장할 수 있는 다양한 아웃도어 프로그램을 지속적으로 기획해 나갈 것"이라고 밝혔다.

부산에서 '두발로영주 프로젝트'에 참가한 정정철 씨는 "소백산에 오랜만에 왔는데 좋은 경험이었다. 게다가 영주는 KTX로도 접근이 편해 또 참가할 의향이 있다"고 말했다.

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두발로유랑은 앞으로도 로컬 크리에이터로서 국내 각 지역의 자원을 발굴하고, 이를 연계한 아웃도어 프로그램을 지속적으로 선보일 계획이다.

lshb01@asiae.co.kr



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