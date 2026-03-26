변동성 장세의 투자 대안? 배당성장주에 쏠린 눈

국내 증시 변동성이 이어지는 가운데 안정적인 배당과 함께 성장성을 갖춘 배당성장주에 대한 관심이 높아지고 있다는 분석이 나온다. 시장 불확실성이 커지는 상황에서도 배당 정책 강화와 세제 개편 기대가 맞물리며 배당 관련 투자 전략이 다시 주목받고 있다는 평가다.

특히 단순 고배당 종목보다 배당 확대 가능성과 실적 성장성을 동시에 갖춘 기업들이 상대적으로 양호한 성과를 보이고 있는 것으로 나타났다. 전문가들은 증시 반등 국면에서도 성장성을 겸비한 배당 전략이 안정성과 수익성을 동시에 추구할 수 있는 투자 대안이 될 수 있다고 보고 있다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

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