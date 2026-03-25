과학기술연합대학원대학교(UST)는 내달 13~24일 '2026학년도 후기 석·박사과정 신입생' 입학 원서를 받는다고 25일 밝혔다.

신입생은 서류심사와 전공 심층 면접을 거쳐 선발할 예정이다. 최종 합격자는 6월 26일 오후 5시 이전에 발표된다.

신입생을 선발할 출연연은 한국전자통신연구원(ETRI), 한국생명공학연구원(KRIBB), 한국과학기술연구원(KIST), 한국화학연구원(KRICT) 등 28개 국가 연구소 스쿨의 46개 전공이다.

특히 이번 후기 신입생 모집부터는 '첨단로봇(Advanced Robotics)' 전공이 신설돼 신입생을 처음 모집한다.

첨단로봇 전공은 한국기계연구원(KIMM) 스쿨과 한국생산기술연구원(KITECH) 스쿨이 공동 운영하는 전공이다. 로봇 하드웨어(메카트로닉스)와 소프트웨어(AI) 역량을 아우르는 글로벌 최상위 AI 로봇 연구자를 양성하는 게 운영 목표다.

UST 학생은 입학과 동시에 인공지능(AI), 양자 정보 등 최첨단 과학기술 분야 국책 과제에 학생 연구원 신분으로 참여한다.

모든 학생은 매 학기 등록금 전액(250만 원)을 지원받으며, 박사과정은 월별 최저 190만원, 석사과정은 월별 최저 143만원 이상(근로계약 체결 기준)의 연수 장려금(학생 인건비)을 받는다.

또 해외연수 및 해외학술대회 참가와 연구비(영사이언티스트 양성사업) 등 국내 최고 수준의 학업 및 연구 지원 혜택을 받는다.

UST는 전공 권역·분야별 입학설명회도 진행한다. 이달 28일은 서울 고우넷트레이닝센터에서 화학·에너지·신소재 분야 입학 설명회를 연다. 이어 내달 4일은 서울 스페이스웨어 강남역센터에서 물리·원자력과 기계·건설·항공·해양 및 IT·융합생산 분야, 내달 11일은 대전 UST 대학본부에서 생명·바이오헬스 분야 입학 설명회를 진행할 예정이다.

설명회 일정이 마무리되면 각 스쿨·전공 교수와 개별 입학 상담 기회가 제공돼 상담을 희망하는 지원자는 설명회 참석 전에 이력서 등 소개 자료를 준비해 지참할 것을 권장한다.

현장 설명회 참석이 어려운 지원자를 위한 온라인 입학 설명회도 병행된다. 온라인 입학 설명회는 내달 14일 전체 전공을 대상으로 실시간 열린다. 참여를 희망하는 지원자는 UST 입학 홈페이지를 통해 신청할 수 있다. 사전 신청자에게는 접속 URL이 안내된다.

입학 설명회와 관련한 기타 자세한 내용은 UST 입학 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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한편 UST는 과학기술정보통신부 산하 직할 교육기관이다. 30개 국가연구소에 교육 기능을 부여해 과학기술 분야 전문 인재를 양성하는 역할을 한다. 현재 1500명 안팎의 국가연구소 소속 박사 연구원이 UST 교수로 활동하는 중이며, 매년 미래 유망 국가전략 분야 신진 연구자를 신규 교원으로 임용한다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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