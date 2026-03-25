신한금융희망재단은 3월 25일 보건복지부 등과 협력해 위기가정 지원을 강화하고 '그냥드림' 사업을 기반으로 한 사회공헌 활동을 본격 확대한다고 밝혔다.

신한금융희망재단(이사장 진옥동)은 지난 24일 서울 중구 사랑의 열매 회관에서 보건복지부(장관 정은경), 사회복지공동모금회(회장 윤여준), 한국사회복지협의회(회장 김현훈)와 함께 ‘그냥드림’ 기부금 전달식을 개최하고 보건복지부와 위기가정 지원사업 연계 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다. AD 원본보기 아이콘

신한금융희망재단은 지난 24일 서울 중구 사랑의열매 회관에서 보건복지부, 사회복지공동모금회, 한국사회복지협의회와 함께 '그냥드림' 기부금 전달식을 개최하고 위기가정 지원사업 연계 업무협약을 체결했다. '그냥드림'은 당장 생계가 어려운 취약계층에 조건 없이 먹거리와 생필품을 지원하는 보건복지부의 생활밀착형 복지사업이다. 신한금융은 지난 2월 해당 사업 지원 규모를 3년간 총 100억원으로 확대하기로 결정한 바 있다.

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이번 협약에 따라 신한금융희망재단은 '그냥드림'을 통해 발굴된 약 1000가구를 대상으로 '위기의 순간, 신한과 함께' 사업을 연계해 지원할 계획이다. 해당 사업은 사회복지사와 경찰관 추천을 통해 위기가정을 조기에 발굴하고 가구당 최대 300만원 범위에서 생계·의료·교육·주거비를 지원하는 프로그램이다. 지원 확대에 따라 복지 사각지대에 놓인 가구를 보다 선제적으로 발굴하고, 실질적인 생활 안정 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대된다. 신한금융희망재단 관계자는 "보건복지부와의 협력을 통해 국민의 기본 먹거리 보장을 강화하고 복지 사각지대에 놓인 이웃을 적극 발굴해 지원할 것"이라며 "공공·민간 협력을 바탕으로 지속적인 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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