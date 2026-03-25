[포토] "광주신세계에서 선글라스로 봄나들이 준비하세요"
AD
원본보기 아이콘

㈜광주신세계가 봄 나들이를 준비하는 고객들을 위해 선글라스 팝업 매장을 열었다.


광주신세계는 지난 17일 본관 지하 1층 연결통로에 선글라스 팝업 매장을 열었다. 팝업에는 '비비안 웨스트우드'를 비롯해 '레이벤', '버버리', '프라다', '오클리', '페라가모' 등 유명 브랜드의 선글라스를 최대 20% 할인된 가격에 선보인다. 일부 품목은 제외된다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"두달 만에 2억 뛰었어요"…서울보다 더 오른 반도체 수혜지역 집값[실전재테크] "두달 만에 2억 뛰었어요"…서울보다 더 오른 반도...
AD

이번 팝업에는 영국식 펑크 감성이 돋보이는 디자인으로 인기가 높은 비비안 웨스트우드 선글라스를 만날 수 있다. 선글라스 팝업 매장은 오는 6월 7일까지 운영된다.


호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

사탕으로 알아보는 나의 소비 유형 테스트

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈