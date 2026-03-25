[포토] "광주신세계에서 선글라스로 봄나들이 준비하세요"

㈜광주신세계가 봄 나들이를 준비하는 고객들을 위해 선글라스 팝업 매장을 열었다.

광주신세계는 지난 17일 본관 지하 1층 연결통로에 선글라스 팝업 매장을 열었다. 팝업에는 '비비안 웨스트우드'를 비롯해 '레이벤', '버버리', '프라다', '오클리', '페라가모' 등 유명 브랜드의 선글라스를 최대 20% 할인된 가격에 선보인다. 일부 품목은 제외된다.

AD

이번 팝업에는 영국식 펑크 감성이 돋보이는 디자인으로 인기가 높은 비비안 웨스트우드 선글라스를 만날 수 있다. 선글라스 팝업 매장은 오는 6월 7일까지 운영된다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>