2019년 첫 선정 이후

'고원 속 휴식의 정점'입지 굳혀

네이처힐링존·밸런스케어존 앞세워

체류형 힐링 콘텐츠 제공

강원랜드(대표이사 직무대행 남한규)가 운영하는 하이원리조트가 '우수 웰니스 관광지'에 4회 연속 선정되며, 국내 대표 웰니스 관광지로서의 위상을 다시 한번 입증했다.

웰니스센터 네이처힐링존 전경. 하이원리조트 제공 AD 원본보기 아이콘

'우수 웰니스 관광지'는 문화체육관광부와 한국관광공사가 여행객들이 몸과 마음을 치유할 수 있는 우수한 관광 시설과 프로그램을 보유한 곳을 선정하는 제도로, 하이원리조트는 2019년 첫 선정 이후 2년마다 실시되는 까다로운 재지정 심사를 모두 통과하며 '웰니스 명가'의 입지를 굳건히 했다.

하이원리조트는 해발 1340m 고원의 천혜 자연환경과 국내 최대 규모의 실내·외 웰니스 인프라를 활용해 단순한 휴식을 넘어선 '체류형 힐링 콘텐츠'를 지속적으로 강화해왔다는 점에서 심사위원들의 높은 평가를 받았다.

특히 ▲ 숲·별빛체험 ▲ 티(차, 茶) 테라피 ▲ 족욕 릴렉스 코스 등 숲·명상·치유 프로그램을 유기적으로 연결한 통합형 웰니스 환경은 하이원리조트 웰니스만의 독보적인 경쟁력으로 꼽혔다.

한국관광공사의 '2025 우수웰니스 관광지 만족도 및 실태조사' 결과에 따르면, 하이원리조트를 이용한 고객 중 81.7%가 '실제 건강 변화 효과를 경험했다'고 응답했다. 이는 하이원 웰니스센터의 전문 강사진의 체계적인 운영과 네이처힐링존 및 밸런스케어존 등 특화된 공간이 만들어낸 성과로 분석된다.

하이원리조트는 4회 연속 '우수 웰니스관광지' 선정을 발판 삼아 글로벌 웰니스 리조트로 한 단계 더 도약하겠다는 방침이다.

웰니스 프로그램 (싱잉볼 명상). 하이원리조트 제공 원본보기 아이콘

향후 하이원리조트는 호텔 내 인피니티풀 개장 시기에 맞춰 프로그램을 고도화하고, 글로벌 웰니스 워크숍과 대형 웰니스 페스타 유치 등을 통해 국내외 관광객들에게 차별화된 치유 경험을 선사할 계획이다.

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이민호 강원랜드 관광마케팅본부장 직무대행은 "이번 4회 연속 우수 웰니스 관광지 선정은 고객 중심의 웰니스 콘텐츠를 꾸준히 발전시켜 온 노력이 결실을 맺은 것"이라며 "앞으로도 청정 자연을 배경으로 하이원만이 제공할 수 있는 고품격 힐링 경험을 선보여 글로벌 웰니스 관광 시장을 선도해 나가겠다"고 밝혔다.

정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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