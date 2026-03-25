주택협회·주택건설협회·한국리츠협회 주관

오는 31일 오전 10시 국회 의원회관 제2소회의실에서 '주택공급 활성화를 위한 정책방향 토론회'가 개최된다.

국회 국토교통위원회 복기왕·권영진·염태영·안태준 의원이 공동 주최하고 한국주택협회, 대한주택건설협회, 한국리츠협회가 공동 주관하는 이번 토론회는 주택공급 부족으로 인한 시장 수급불균형과 지역 간 주택가격 양극화, 1~2인 가구 및 고령가구 증가 등 사회적 변화에 따른 다양한 주거 수요에 대응하기 위한 정책 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

국회 국토교통위원회 소속 의원들과 주택 관련 협회들이 오는 31일 국회에서 '주택공급 활성화를 위한 정책 방향 토론회'를 개최한다. 최근 극심한 전세 매물 부족 현상을 겪고 있는 서울 성북구 일대 중개업소에 매물 광고가 붙어 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

토론회에서는 특히 공공 중심의 주택공급 정책의 한계를 보완하고 민간의 역할 확대를 통해 정부의 주택공급 목표를 실질적으로 달성하기 위한 대안을 논의할 예정이다.

행사에서는 김덕례 주택산업연구원 주택연구실장이 '민간임대주택 공급 활성화를 위한 정책 과제'를, 김정섭 울산과학기술원 교수가 '민간정비사업 활성화를 통한 도심 주택공급 확대 방안'을 주제로 각각 발표할 예정이다.

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이어지는 종합토론에서는 이창무 한양대학교 교수를 좌장으로 국토교통부 관계자 및 시장, 업계 전문가들이 참여해 심도있는 논의를 진행할 계획이다.

정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



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