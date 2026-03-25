한국보건산업진흥원은 정영훈 전 보건복지부 한의약정책관을 신임 기획이사(상임이사)로 임명했다고 25일 밝혔다. 임기는 2028년 3월24일까지 2년이다.

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신임 정 기획이사는 1966년생으로, 약 30년간 복지부 한의약정책관을 비롯해 질병관리청 건강위해대응관, 감염병위기대응국장 등을 역임하며 풍부한 현장 경험과 전문성을 쌓아온 행정 전문가다.

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정 기획이사는 "인공지능(AI)·디지털 전환 등 급변하는 경영 환경에 선제적으로 대응해 보건산업진흥원이 국가 바이오헬스산업 성장을 견인하는 중심기관으로서 정책 지원, 위기 대응, 협업 조정 및 경영 혁신 등 전략적 기획 기능을 충실히 수행하는 데 힘을 보태겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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