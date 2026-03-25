한국보건산업진흥원은 정영훈 전 보건복지부 한의약정책관을 신임 기획이사(상임이사)로 임명했다고 25일 밝혔다. 임기는 2028년 3월24일까지 2년이다.


정영훈 한국보건산업진흥원 기획이사

정영훈 한국보건산업진흥원 기획이사

AD
원본보기 아이콘

신임 정 기획이사는 1966년생으로, 약 30년간 복지부 한의약정책관을 비롯해 질병관리청 건강위해대응관, 감염병위기대응국장 등을 역임하며 풍부한 현장 경험과 전문성을 쌓아온 행정 전문가다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"두달 만에 2억 뛰었어요"…서울보다 더 오른 반도체 수혜지역 집값[실전재테크] "두달 만에 2억 뛰었어요"…서울보다 더 오른 반도...
AD

정 기획이사는 "인공지능(AI)·디지털 전환 등 급변하는 경영 환경에 선제적으로 대응해 보건산업진흥원이 국가 바이오헬스산업 성장을 견인하는 중심기관으로서 정책 지원, 위기 대응, 협업 조정 및 경영 혁신 등 전략적 기획 기능을 충실히 수행하는 데 힘을 보태겠다"고 말했다.


조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

사탕으로 알아보는 나의 소비 유형 테스트

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈