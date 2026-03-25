iM증권은 25일 제38기 정기주주총회를 개최했다고 밝혔다.

25일 iM증권 제38기 정기주주총회가 진행되고 있다. iM증권 AD 원본보기 아이콘

이번 주총에서는 이사회 결의를 통해 승인한 재무제표를 보고하고 이사 선임 등 총 5가지 안건을 원안대로 승인했다. 확정된 지난해 별도기준 영업이익은 932억원, 당기순이익은 730억원이다.

신임 사내이사로 박태동 이사를 선임했다. 박태동 이사는 하나은행, BNP파리바 등을 거쳐 메리츠증권, DS투자증권, IBK투자증권 등에서 트레이딩, S&T부문 등을 총괄했다. 증권업에 대한 높은 전문성을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장을 도모할 수 있는 적임자로 평가받고 있으며, 임기는 2년이다.

김재준 사외이사를 임기 1년의 감사위원이 되는 사외이사로 재선임했다. 김재준 이사는 NH투자증권 WM사업부 대표와 에프엔가이드 사외이사 등을 역임했으며, 2024년부터 iM증권의 사외이사로 재임 중이다.

기타비상무이사로 천병규 이사를 재선임했다. 천병규 이사의 임기는 올해 연말까지이며, 현재 iM금융지주 그룹재무총괄 부사장으로 재직 중이다.

금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따라 이사회 권한 사항에 내부통제 및 위험관리 정책의 수립·감독에 관한 사항을 추가하기 위해 정관을 변경했으며, 이사 보수 한도를 지난해와 같은 금액인 25억 원으로 결정했다.

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iM증권 관계자는 "이사회의 투명성 강화를 위해 6명 중 4인을 사외이사로 구성하고 있다"라며 "안정적이고 효율적이며 투명한 지배구조를 바탕으로 회사의 지속 성장을 이어갈 수 있도록 할 것"이라고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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