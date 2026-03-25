토스뱅크, 간병인 권리보호 캠페인 실시…표준계약·맞춤형 교육 지원

간병인 70명에게 4시간 원데이 교육

토스뱅크는 사회공헌 캠페인 '간병인 위드 토스뱅크(with Toss Bank)'를 진행한다고 25일 밝혔다.

이번 캠페인은 간병인의 권리를 보호하고, 공정한 계약 문화를 확산하기 위해 토스뱅크, 임팩트비즈니스재단, 함께일하는재단이 함께 마련했다. 해당 캠페인은 은행연합회의 사회공헌 플랫폼 뱅크잇을 통해 참여할 수 있다.

토스뱅크는 2023년부터 근로계약 체결을 원하는 누구나 모바일에서 이용할 수 있는 표준계약서 서비스인 '쉬운 근로계약서'를 출시하고 청소년, 시간제 근로자를 비롯해 웹툰 보조작가와 간병인까지 근로계약 문화 조성을 돕고 있다.

토스뱅크는 이번 캠페인의 일환으로 간병인 70명에게 4시간의 원데이 교육을 제공한다. 교육은 간병인 표준계약서를 중심으로 계약서 작성 시 확인해야 할 주요 사항을 살펴보고, 현장에서 자주 발생하는 분쟁 사례를 함께 다루는 방식으로 진행된다. 계약에 대한 이해를 높이고 실제 현장에서 적용할 수 있도록 돕는 것이 교육의 핵심이다.

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교육은 현장 사고 예방 안전교육, 체력 측정 및 운동법 코칭, 정서적 소진 예방 등 간병 업무를 고려해 신체·정신적 부담을 돌볼 수 있는 맞춤형 과정으로 구성됐다. 교육 수료자에게는 현장에서 활용할 수 있는 물품으로 구성된 '안전 키트'를 제공한다.

토스뱅크 관계자는 "이번 캠페인을 통해 간병인의 권리가 보다 존중받고, 안전한 돌봄 환경이 확산되는 계기가 되기를 기대한다"며 "앞으로도 금융 생활의 출발점인 '일'에 주목해 안전한 노동 환경과 공정한 계약 문화 정착을 지속적으로 지원해 나가겠다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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