하나은행은 글로벌 부동산 컨설팅그룹인 나이트프랭크 코리아와 업무협약을 맺고 초고액자산가 대상 금융자문 서비스를 강화한다고 25일 밝혔다.

(왼쪽부터) 조대현 하나증권 WM그룹장, 김미숙 하나은행 중앙영업그룹 부행장, 최유나 나이트프랭크 코리아 대표, 이완근 하나카드 영업그룹장이 24일 오전 패밀리오피스 손님 대상 금융 자문 활성화를 위한 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 하나은행 제공 AD 원본보기 아이콘

나이트프랭크는 125년 이상의 업력을 기반으로 전 세계 부동산 시장에서 노하우를 쌓아온 부동산 컨설팅사다. 국내외 부동산에 대한 종합 솔루션을 제공하고 있으며, 매년 글로벌 자산가들의 투자 트렌드를 분석하는 '웰스 리포트'를 발간하고 있다.

이번 업무협약을 통해 양사는 갈수록 고도화되는 초고액 자산가들의 니즈에 맞춰 부동산, 금융, 법률, 세무, 기업금융 등을 아우르는 통합 자산관리 솔루션을 제공할 계획이다. 구체적으로 ▲Club1 등 은행 특화점포 기반 금융 케어 ▲상속·증여, 부동산 투자 자문, 가업승계 등 패밀리오피스 서비스 ▲문화·예술·건강 등 비금융 콘텐츠 제공 등에 협력한다.

이 외에도 하나증권 소속 애널리스트가 진행하는 전문가 투자 전략 강연, 하나카드와 연계한 프리미엄 멤버십 카드 발급 등 그룹 내 협업을 통해 차별화된 자산관리 서비스도 마련할 방침이다.

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김미숙 하나은행 중앙영업그룹 부행장은 "글로벌 부동산 시장에서 권위 있는 나이트프랭크와의 협업을 통해 부동산 투자 자문 등 한층 더 수준 높은 금융 컨설팅을 제공하게 됐다"며 "손님의 가치를 극대화할 수 있는 전문적인 금융·비금융 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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