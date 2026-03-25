오는 26일, 서울·부산·인천교육청 협약체결

미래형 평가 혁신 위한 AI 서논술형 평가 협력체제 구축

서울시교육청의 AI 서·논술형 평가지원시스템(채움AI)이 부산과 인천 학교 현장에서도 활용될 전망이다.

서울시교육청은 오는 26일 부산시교육청, 인천시교육청과 'AI 서·논술형 평가지원시스템 공동 운영을 위한 업무협약(MOU)'을 체결한다고 25일 밝혔다. 협약식에는 서울시부교육감과 부산시교육감, 인천시교육감을 비롯해 각 교육청 주요 관계자들이 참석할 예정이다.

세 교육청은 AI 기반 서·논술형 평가지원도구를 공동 운영해, 미래형 평가 혁신 기반을 구축하고 AI 채점 시스템의 정확성과 신뢰성을 높여나가기로 했다.

AI 서·논술형 평가지원시스템인 '채움AI'는 서·논술형 평가의 자동 채점을 지원해 주는 도구로, 서울시교육청이 지난해 개발했다. 실천학교 66개교에서 공통 문항과 루브릭을 적용해 약 3만건의 AI 학습 데이터를 축적했다. 운영 결과, 인간 채점자와의 일치도(QWK)가 0.8 이상을 달성해 실제 평가 활용이 가능한 수준의 신뢰도를 확보했다. 일치도가 0.7 이상이면 실제 평가 활용이 가능한 수준이라고 본다.

채움AI는 범용모델이 아닌 서·논술 채점 전용 모델을 자체 개발한 것으로, 채점의 정확성과 일관성이 높다. 또한 교과별로 맞춤 채점 및 피드백을 제공한다는 강점이 있다.

서울시교육청은 이번 부산·인천시교육청과의 협력을 통해 시스템을 더욱 정교화하고 시도 간 통일된 기준을 마련해 상호 발전을 모색하는 계기가 될 것이라고 보고 있다.

세 교육청은 ▲AI 서·논술형 평가지원시스템 운영을 통한 평가 데이터 구축 및 채점 결과 처리 체계 마련 ▲서·논술형 평가 문항 공동 개발 및 검토 ▲서·논술형 평가 역량 강화를 위한 교원 연수 등을 공동 운영할 계획이다. 또한 협약 사항의 체계적 이행을 위한 협의체를 구성·운영한다는 방침이다.

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서울시교육청 관계자는 "AI 기술을 활용한 서·논술형 평가는 학생의 사고력과 표현력을 평가하는 미래형 평가의 중요한 방향"이라며 "교육청 간 협력을 통해 공정하고 신뢰도 높은 평가 체계를 구축하고, 학교 현장의 평가 혁신을 적극 지원하겠다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



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