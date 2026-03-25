"예비후보 자격 획득 못하면 컷오프 아냐"

정청래 더불어민주당 대표가 25일 6·3 지방선거를 앞두고 현역 국회의원을 대상으로 '반반지원단'을 운영하고 "(지원단) 활동을 출석체크 할 것"이라고 밝혔다.


정청래 더불어민주당 대표가 25일 충북 충주 유네스코국제무예센터에서 열린 민생현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 25일 충북 충주 유네스코국제무예센터에서 열린 민생현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

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정 대표는 이날 충북 충주 유네스코국제무예센터에서 열린 현장 최고위원회의에서 "반반지원단은 현역 의원이 자신의 지역구에서 반, 지원할 원외 지역에서 반 활동하는 것"이라며 "원외 지역에서 실제 선거운동 하는지, 며칠 갔는지, 한번 가면 몇 시간 활동하는지 볼 것"이라고 했다.

이와 함께 경쟁력 있는 후보를 뽑아내는 '공천혁명'을 통해 선거 승리를 이끌겠다고 밝혔다. 정 대표는 "예비후보 자격을 획득한 후보들은 다 경선에 붙인다"면서도 "당에서 정한 부적격자에 해당해서 예비후보 자격을 획득하지 못한 분은 컷오프가 아니"라고 선을 그었다.


이날 정 대표는 최근 정부가 시행한 공공기관 차량 5부제에 솔선수범하겠다는 의견도 전했다. 그는 "차량 끝 번호는 1번"이라며 "1번과 6번은 월요일에 해당한다. 월요일에는 대중교통 이용해 출퇴근하겠다"고 했다.

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그러면서 "나도 에너지 절약 운동 차량 5부제에 동참하는 만큼 민주당 의원도 모두 이 운동에 동참할 것을 부탁한다"면서 황명선·강득구·문정복 최고위원에게 동참을 권했다. 세 최고위원 모두 차량 5부제에 함께 할 것이라고 답했다.


전영주 기자 ange@asiae.co.kr
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