한국딜로이트, 통상 전략 세미나 개최

도널드 트럼프 미국 대통령이 두 번째 임기에서 몰아붙이는 관세 정책을 인공지능(AI) 기반으로 대응해야 한다는 주장이 나왔다. 사후 대응에서 선제 감지로 AI 기반 통상 관리체계를 구축해야 한다는 설명이다.

25일 한국딜로이트는 내부 통상&디지털 통합서비스 그룹이 전날 '흐트러진 통상 질서, 관세 폭풍 속 우리 기업의 생존전략' 세미나를 개최했다고 밝혔다.

이번 세미나는 트럼프 2기 행정부 출범 1년이 경과한 시점에 맞춰 개최됐다. 미국 연방대법원의 상호관세 위법 판결과 이에 따른 무역법 301조 조사 착수 등 '뉴노멀'이 된 정책 관세 시대를 진단하고, 향후 3년의 생존 전략을 모색하자는 취지였다.

배두용 한국 딜로이트 통상&디지털 통합서비스 그룹 리더는 "트럼프 1기의 통상이 우산으로 버틸 수 있는 비였다면, 이제는 집 설계 자체를 새로 해야 하는 태풍과 같다"며 "통상 리스크는 기업의 운명을 가르는 핵심 경영 현안으로 부상했고, 세무·관세 대응을 넘어 이제는 실시간 모니터링 및 선제적 감지 시스템 구축을 검토해야 한다"고 강조했다.

유정곤 한국 딜로이트 관세법인 대표는 트럼프 2기 1년의 관세 정책을 조망했다. 특히, 최근 상호관세 위법 판결 이후, 대량 환급 시스템의 구축 현황과 실무 대응 포인트를 안내했다.

이어 심종선 한국 딜로이트 국제통상그룹 파트너는 미국 세관의 관세 조사 동향을 소개하며 "232조 함량가치 개념 도입 1년이 지난 지금, 실제 사례를 바탕으로 한 대규모 추징 사태 대비가 시급하다"고 제언했다. 심윤수 한국 딜로이트 그룹 리스크 자문 부문 이사는 규제의 성격이 '핀포인트'에서 전방위로 확장됐다고 경고했다.

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재무적 관점의 전략도 다뤄졌다. 김선형 한국 딜로이트 통상&디지털 통합서비스 그룹 이사는 "관세가 연결손익에 직결되는 시대인 만큼 세무와 관세를 동시에 고려한 정교한 수익성 관리가 필요하다"고 설명했다.

특히 이번 세미나에서는 기술적 해법이 강조됐다. 고종문 한국 딜로이트 그룹 리스크 자문 부문 수석위원은 "수백만 개의 품목분류(HS Code)와 실시간 규제 변화를 인력이 직접 처리하는 것은 불가능하다"며" AI 기반의 감지 체계를 통해 리스크를 선제적으로 감지하고, 불확실성을 낮춰야 한다"고 강조했다.

한국 딜로이트그룹이 24일 서울 여의도 TWO IFC 포럼에서 '흐트러진 통상 질서, 관세 폭풍 속 우리 기업의 생존전략' 세미나를 진행하고 있다. 한국딜로이트 AD 원본보기 아이콘

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



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