경기 포천시는 지난 24일 포천시농업기술센터 대강당에서 신입생과 내빈 등 100여 명이 참석한 가운데 '2026학년도 포천시환경농업대학(22기) 및 대학원(9기) 입학식'을 개최했다.

포천시가 2026학년도 포천시환경농업대학·대학원 입학식을 개최하고 있다. 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 입학식은 입학허가 선언, 신입생 선서, 교수 위촉장 수여, 환영사와 축사 순으로 진행됐다. 이어진 오리엔테이션에서는 학사 운영 전반에 대한 안내와 함께 농업기술센터 내 주요 과학영농시설 견학이 이뤄지며 본격적인 교육과정의 출발을 알렸다.

포천시환경농업대학과 대학원은 '탐구하는 지성, 창조하는 노력, 도약하는 농업'이라는 교훈 아래 포천 농업의 경쟁력을 이끌 시민과 농업인 80명을 대상으로 운영된다.

교육과정은 변화하는 농업 환경과 최신 농업 흐름을 반영해 실무 역량과 전문성을 높이는 데 중점을 뒀다.

대학 과정은 농촌융복합산업과와 스마트농업과 등 2개 학과로 운영되며, 농촌융복합산업과는 체험·치유농장 운영과 식품가공 기초 교육을, 스마트농업과는 작목별 재배기술과 작물보호, 병해충 관리 교육을 중심으로 편성했다.

대학원 과정은 농업비즈니스전공으로 운영되며, 농업경영과 브랜드 개발, 마케팅 전략 등 한층 심화된 교육을 제공한다.

농업기술센터 관계자는 "어려운 농업 여건 속에서도 배움에 대한 열정으로 입학한 신입생 여러분을 진심으로 환영한다"며 "변화하는 농업 환경에 대응할 수 있는 실질적인 교육을 통해 포천 농업의 미래를 이끌 핵심 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

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포천시환경농업대학과 대학원은 포천 농업의 미래를 이끌 전문농업인 양성을 위해 매년 내실 있는 교육과정을 운영해 왔으며, 지역 농업 경쟁력 강화를 뒷받침하는 핵심 교육 기반으로 자리잡고 있다.

포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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