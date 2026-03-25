대구 공천 컷오프 후폭풍 지속

朱무소속 출마 韓수성갑 출마 시나리오 주목

이진숙, 이정현 공관위원장 면담 요청

6·3 지방선거 대구시장 후보 공천을 둔 국민의힘 내 갈등이 이번엔 국회의원 재·보궐선거로도 옮겨붙고 있다. 컷오프(공천배제)된 주호영 국회부의장의 독자 출마 가능성이 커지면서다. 재·보궐 출마를 검토하는 한동훈 전 대표와의 '주한(朱韓) 연대' 가능성도 부상하고 있다.

25일 주 부의장 측에 따르면 주 부의장은 금명간 법원에 공천배제 효력정지 가처분 신청을 하는 방안을 검토 중이다. 주 부의장 측은 가처분 신청이 받아들여지지 않을 경우 탈당해 무소속으로 출마하는 방안도 배제하지 않고 있는 것으로 전해진다.

주 부의장 측 관계자는 이날 아시아경제와의 통화에서 "(앞서 컷오프된) 김영환 충북지사와 관련한 법원의 판단을 보고 가처분 신청을 하는 방안을 검토 중"이라면서 "현재 (대구시장 선거) 무소속 출마 가능성도 열어두고 있는 상태"라고 했다.

주호영 국회부의장. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

앞서 주 부의장은 이진숙 전 방송통신위원장과 함께 대구시장 후보 공천과정에서 컷오프된 바 있다. 장동혁 국민의힘 대표가 주 부의장 측의 반발에 대해 "당을 위해 희생이 필요하다"고 밝힌 만큼 주 부의장으로선 선택지가 넓지는 않은 상황이다.

친한계를 중심으론 특히 주 부의장과 한 전 대표의 무소속 연대론에 불을 지피고 있다. 주 부의장이 탈당해 무소속으로 대구시장 선거에 출마하고, 주 부의장의 지역구인 대구 수성구갑에 한 전 대표가 출마하는 시나리오다. 절윤(絶尹) 및 당 혁신을 매개로 무소속 후보 간 연대를 추진하자는 구상이다. 다른 대구 지역구와 달리 수성구갑은 과거 김부겸 전 국무총리를 배출하는 등 보수색이 옅단 평가를 받는다.

배현진 국민의힘 의원은 이날 SBS '김태현의 정치쇼'에 출연해 주한연대 가능성에 대해 "한 전 대표로서는 좋은 카드가 될 수 있다"면서 "주 부의장 역시 (무소속) 출마를 하지 않으면 다음 본인의 정치적 입지가 있을까 하는 부분에 대해 (고민이) 클 것"이라고 했다. 한 전 대표 측 한 관계자는 "한 전 대표로선 선택지가 넓어지는 셈"이라고 했다.

주 부의장 측에서도 성사 가능성을 배제하진 않고 있다. 더불어민주당, 국민의힘, 무소속의 3자 구도 안에서도 승산이 있단 것이다. 주 부의장 측 한 관계자는 "아직 소통하고 있는 것은 아니"라면서도 "여론 추이를 보면 성사될 경우 승산이 있을 것으로 본다"라고 했다.

다만 회의적인 시각도 적지 않다. 대구시장 선거에서 민주당·국민의힘·무소속의 3자 구도가 형성돼 자칫 민주당 후보가 승리할 경우 정치적 책임론에 휩싸일 가능성이 커서다. 국민의힘 한 의원은 "한 전 대표는 몰라도 주 부의장으로선 득이 없다"고 했다. 친한계 한 관계자도 "선거 막판이 되면 '미워도 다시 한번'과 같은 투표 흐름이 발생할 수 있다"고 했다.

한편 주 부의장과 함께 컷오프된 이 전 위원장은 이날 이정현 국민의힘 공천관리위원장에게 면담을 신청했다. 그는 "공천의 기준이 무엇이었는지, 어떤 절차로 판단이 이루어졌는지, 그리고 왜 민심과 다른 결론이 나왔는지, 국민과 당원 앞에 분명히 설명해야 한다"고 했다.

이와 별개로 당내에선 이 전 위원장을 재·보궐선거로 전환 배치해야 한다는 주장이 꾸준히 제기된다. 나경원 의원은 전날 사회관계망서비스(SNS)에 "정권의 무도함과 맞선 투사를 그대로 내쳐선 안 된다"면서 "대구시장 후보에 현역의원이 공천된다면 그 자리에 반드시 이 전 위원장을 공천해 줄 것을 촉구한다"고 했다.

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이 전 위원장도 가능성을 부인하지는 않고 있다. 그는 전날 서울 중앙당사에서 기자들과 만나 재·보궐선거 출마 가능성에 대해 "(당으로부터) 요청받는다면 그 시간부터 생각해 보겠다"고 했다. 이 전 위원장은 앞서 2020년 국회의원 선거 당시에도 대구 동구갑에 공천을 신청했다 탈락한 바 있는 만큼 충분한 선택지가 될 수 있단 관측도 나온다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



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