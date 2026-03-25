K뷰티 인·허가 지원 등 현지 운영 체계 구축

글로벌 통합 물류 플랫폼 '아르고'를 운영하는 테크타카는 일본 치바현에 물류센터를 설립하고 현지 물류 서비스를 지원한다고 25일 밝혔다.

테크타카는 지난해 5월 일본 특송 서비스 론칭 이후 4개월 만에 매출 규모가 약 16배 성장했으며, 일본 진출을 희망하는 고객사 문의가 증가함에 따라 원활한 풀필먼트 서비스 지원을 위해 지난해 7월 일본 도쿄에 현지 법인을 설립했다.

일본 치바현 물류센터. 테크타카 AD 원본보기 아이콘

이번에 새롭게 오픈한 치바현 물류센터는 테크타카가 일본 법인 설립 이후 처음으로 구축한 현지 물류 거점이다. 물류센터는 일본 최대 소비 시장인 도쿄를 비롯해 아마존 거점 창고와도 인접해 있어 국내 이커머스 사업자의 일본 내 물류 처리 속도를 높이고 안정적인 출고 운영을 지원할 수 있게 됐다.

특히 테크타카는 한국어와 일본어에 능통하고 현지 물류 환경에 대한 이해도가 높은 전문 인력을 영입, K뷰티 제품 인허가 지원 등 일본 시장 진출 과정에서 발생할 수 있는 여러 물류 이슈에 신속히 대응할 수 있는 운영 체계를 구축했다.

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양수영 테크타카 대표는 "미국에 이어 일본에도 현지 법인과 물류센터를 마련해 K셀러의 주요 수출국 물류를 안정적으로 지원하게 됐다"며 "앞으로도 판매자들이 물류 부담을 덜고 글로벌 셀링에 집중할 수 있도록 아르고 서비스를 지속 고도화하는 동시에 해외 거점을 확대해 나가겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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