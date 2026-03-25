[특징주]SK하이닉스, '100만닉스' 회복

SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 1,037,000 전일대비 51,000 등락률 +5.17% 거래량 1,851,212 전일가 986,000 2026.03.25 10:34 기준 관련기사 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 결국에는 AI 투자 사이클? 지정학적 긴장 완화 이후 대비해야 SK하이닉스, 美 ADR 상장 돌입…SEC에 등록신청서 제출 전 종목 시세 보기 의 주가가 25일 미국 주식예탁증서(ADR) 발행을 통한 현지 증시 상장을 추진한다는 소식에 주당 100만원대를 회복했다.

이날 오전 10시12분 현재 SK하이닉스는 전장 대비 5.38% 상승한 103만900원에 거래되고 있다.

이는 SK하이닉스가 미국 ADR 상장을 위한 공모 등록신청서(Form F-1)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 비공개로 제출했다고 밝히며 매수세가 몰린 여파로 풀이된다. 공모 규모와 방식, 일정 등 세부 사항은 아직 확정되지 않았다. 최종 상장 여부 역시 SEC의 심사 결과와 시장 상황, 수요예측 등을 종합적으로 고려해 결정된다.

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ADR은 기업이 자국에 보관한 원주를 담보로 해외(미국)에서 발행하는 증서로, 투자자 입장에서는 미국 증시에서 직접 주식을 거래하는 것과 같은 효과가 있다. 다만 시장 일각에서는 회사의 자금 조달방식이 기존 주주의 이익을 침해할 수 있고, 알려진 ADR 규모 역시 유동성 부족으로 미국 시장에서 존재감이 없을 것이란 지적도 나온다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



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