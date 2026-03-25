배경훈 과기정통부 장관, 사천 우주항공청 방문…우주데이터센터·저궤도 위성통신망 추진 상황 점검

"과기정통부와 우주항공청이 원팀으로 협력해 우주항공 산업이 국가 주력 산업으로 성장할 수 있도록 노력해달라."

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 우주항공 산업의 전략적 육성을 강조하며 핵심 사업 점검에 나섰다. 배 부총리는 25일 경남 사천시에 위치한 우주항공청을 방문해 주요 정책과 사업 추진 현황을 점검했다.

기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진. 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 한 행사에서 발언하고 있다. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 우주청은 2026년 주요 업무 추진 계획과 함께 저궤도 위성통신망 구축, 조직 혁신 자문위원회 운영 등 핵심 현안을 보고했다.

배 부총리는 지난 3월 과학기술 장관회의에서 보고된 K-문샷 프로젝트 가운데 우주항공청이 담당하는 '우주데이터센터 실증 사업'의 추진 상황을 집중 점검했다.

우주데이터센터는 위성 데이터를 수집·분석·활용하는 핵심 인프라로, 향후 우주 산업 생태계 확장의 기반이 될 것으로 기대된다.

아울러 저궤도 위성통신망 구축 등 차세대 우주통신 인프라 사업도 함께 점검하며, 우주항공 분야의 전략적 투자 필요성을 강조했다.

배 부총리는 "우주항공청은 개청 이후 짧은 기간에도 누리호 4차 발사를 성공적으로 수행하는 등 의미 있는 성과를 거뒀다"며 "과기정통부와 우주항공청이 원팀으로 협력해 우주항공 산업이 국가 주력 산업으로 성장할 수 있도록 노력해달라"고 말했다.

또 우주항공청 직원들과의 간담회에서는 정주 여건 등 현장의 애로사항을 청취하고, 조직 안착과 인력 운영 지원 방안을 논의했다.

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배 부총리는 "우주항공청이 안착 단계를 넘어 국가 미래 첨단 전략 산업을 이끄는 핵심 부처로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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