공기열원 히트펌프 분야서 수상

신제품 컨트롤 유닛 등 우수상

기술 혁신성, 효율성 등 종합 평가

LG전자의 주거용 통합 히트펌프 시스템과 상업용 냉난방공조(HVAC) 솔루션이 글로벌 공조 전시회에서 8개의 우수상을 수상하며 글로벌 시장에서의 경쟁력을 입증했다.

LG전자는 이탈리아 밀라노에서 현지시간 24일부터 나흘간 열리는 '모스트라 콘베뇨 엑스포(Mostra Convegno Expocomfort, MCE) 2026'에서 8개의 'MCE 어워드' 우수상을 받았다고 25일 밝혔다.

특히 유럽 지역에서 보편적으로 사용되는 공기열원 히트펌프(AWHP) 분야에서 LG전자의 혁신 제품이 다수 수상 명단에 이름을 올렸다. 공기열원 히트펌프는 공기를 열원으로 하는 냉난방 및 급탕 시스템이다. 실외기를 통해 들어온 공기의 열로 압축된 냉매가 열을 방출해 물을 데우고, 이 물이 실외기에서 나와 실내기, 물탱크 등을 거쳐 난방과 온수로 사용된다. LG전자는 실외기와 실내기에서 모두 우수상을 수상했다.

이탈리아 밀라노에서 현지시간 24일부터 나흘간 열리는 '모스트라 콘베뇨 엑스포(Mostra Convegno Expocomfort, MCE) 2026' LG전자 전시 부스. LG전자. AD 원본보기 아이콘

우수상을 받은 LG전자의 공기열원 히트펌프 실외기인 '써마브이 R290 모노블럭(Therma V R290 Monobloc)'은 지구온난화지수(GWP)가 0.02에 불과한 R290 냉매를 사용한다.

이번에 처음 선보인 공기열원 히트펌프 실내기 신제품인 ▲컨트롤 유닛 ▲하이드로 유닛 ▲콤비 유닛도 우수상의 영예를 안았다. 히트펌프 실내기는 실외기와 연결돼 가정의 냉난방을 제어하고 온수를 분배하는 역할을 한다.

기본 제품인 컨트롤 유닛은 수도 배관 연결 없이 간소한 독립형으로 설계됐다. 하이드로 유닛은 백업 히터, 3방향(3way) 밸브, 팽창 탱크 등 히트펌프 주요 구성요소를 내장한 제품이다. 콤비 유닛은 200리터(ℓ) 물탱크까지 내장한 올인원 제품으로, 아파트나 신축 주택 등 상대적으로 설치 공간이 협소해 물탱크를 별도로 놓기 어려운 곳에서 제약 없이 손쉽게 설치할 수 있다.

상업용 시스템에어컨 시장을 선도하는 'LG 멀티브이 아이(LG MultiV?i)'와 여러대의 에어컨을 하나로 편리하게 관리할 수 있는 냉난방공조 제어 솔루션 'LG 에이씨피 아이(ACP i)'도 나란히 상을 받았다. LG 멀티브이 아이는 정밀한 온도 관리와 통합 제어가 중요한 상업용 건물이나 대형 시설에서 최적의 공조 환경을 구현한다.

고효율 인버터 컴프레서와 AI 기반 스마트 제어 시스템으로 에너지를 절감하며, 기존R410A 냉매보다 지구온난화지수가 약 30% 수준인 R32 냉매를 적용했다. LG 에이씨피 아이는 클라우드 기반으로 실시간으로 상태를 확인하고 제어할 수 있는 중앙제어기로, 2.4인치 LCD(액정표시장치) 화면에 표시되는 QR코드를 스마트폰으로 스캔하면 별도 설정 없이 바로 연결해 손쉽게 제어할 수 있다.

이 외에도 가정용 벽걸이 에어컨 ▲LG 아트쿨 AI ▲LG 듀얼쿨 AI 등이 우수상을 수상했다.

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한편 MCE 어워드는 ▲기술 혁신성(Innovation) ▲효율성(Effieiency) ▲지속 가능성과 친환경 전환 기여도(Transition Goal) ▲시스템 통합성과 실용성 ▲제품/솔루션의 완성도를 전문 기술 심사위원단이 전시 제품을 심사하여 선정한다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



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