신용보증기금이 중동 전쟁 장기화 우려에 대응해 피해 기업 지원 상황을 점검하고 추가 대응 방안을 논의했다.

강승준 신용보증기금 이사장(왼쪽에서 첫 번째)이 23일 서울 마포 프론트원에서 중동 상황 관련 긴급 점검회의를 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

25일 신용보증기금에 따르면 신보는 최근 "중동 상황 긴급 점검 회의"를 열고 중동 피해 기업의 현황과 지원 경과를 공유했다. 이번 회의에는 강승준 이사장과 전국 9개 영업본부장이 참석해 현장 애로사항과 신속 지원 방안을 논의했다.

이번 회의는 강 이사장이 지난 18일 중동 수출기업을 직접 찾아 현장 목소리를 들은 뒤 보다 실질적인 지원책을 마련하기 위해 열렸다. 참석자들은 영업 현장에서 접수된 기업들의 고충과 요청 사항을 공유하고 중동 전쟁 장기화에 따른 원자재 수급 불균형과 물류비 상승 등 현실적인 어려움을 집중 점검했다.

신보는 지난 5일부터 중동 상황 피해 기업을 대상으로 만기연장과 상환유예 특례 조치를 시행하고 있다. 자금 사정이 악화한 기업의 금융 부담을 덜어주기 위한 조치다. 지난 9일부터는 위기대응 특례보증 지원 대상에 중동 지역 진출 기업과 교역 기업을 추가해 유동성 공급도 확대했다. 보증료율은 최대 0.5%포인트 깎아 기업의 금융비용 부담을 낮췄다.

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강승준 신보 이사장은 "중동 전쟁이 장기화되면서 원자재 수급 불안정 등 우리 기업들의 어려움이 가중되고 있다"며 "신보는 지속적인 모니터링을 통해 추가 지원 방안을 검토하는 등 기업들이 이번 위기를 신속히 극복할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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