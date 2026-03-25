신한SOL라이프 앱 통해 본인인증 후

진료내역 조회 및 보험금 청구

해당 서비스, 내달 모든 고객으로 확대

신한라이프는 임직원 대상으로 '서류 없는 보험금 청구(입원·통원) 서비스'를 시범 운영한다고 25일 밝혔다.

신한라이프 본관 전경 사진. AD 원본보기 아이콘

이 서비스는 입원·통원 등 보험금 청구 심사를 위해 제출해야 했던 종이 서류를 첨부할 필요 없이 '신한SOL라이프' 앱을 통해 본인 인증만으로 편리하게 진료내역을 조회할 수 있다.

또 신한인증서, 카카오, 네이버, 토스, PASS 등 다양한 인증 수단을 통해 간편하게 본인 확인을 거치면 병원 이용 사유 입력과 진료내역을 선택하면 손쉽게 보험금을 청구할 수 있다. 신한라이프가 운영 중인 보험금 신속지급 서비스 'S-패스' 대상 건의 경우 별도의 심사 과정 없이 보험금이 즉시 지급된다.

신한라이프는 이번 서비스 도입을 통해 보험금 청구 과정에서 고객 경험을 한층 개선할 수 있을 것으로 기대하며 임직원 대상 시범 운영을 시작으로 4월 중 모든 고객이 이용할 수 있도록 서비스를 확대할 예정이다.

AD

신한라이프 관계자는 "고객 관점에서 보다 쉽고 빠른 보험금 지급 서비스를 제공하기 위해 프로세스를 개선해 나가고 있다"며, "앞으로도 AI와 디지털 전환을 통해 다양한 서비스를 선보이며 고객 편의성을 높여 나가도록 노력하겠다"고 말했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>