과기정통부 "과학기술 5대강국 위한 국제협력 강화"…미주·유럽·아시아 거점 연계 추진

정부가 미주·유럽·아시아 등 주요 해외 거점을 연결하는 과학기술·ICT 협력 체계를 구축한다. 국제공동연구와 기업 진출, 해외 인재 유치까지 아우르는 글로벌 네트워크를 강화해 국가 연구개발(R&D) 경쟁력을 끌어올리겠다는 전략이다.

과학기술정보통신부는 25일 '과학기술·ICT 해외거점센터 운영위원회'를 출범하고, 해외 거점 간 연계·협력 강화 방안을 논의했다고 밝혔다.

기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진. 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 한 행사에서 발언하고 있다. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

최근 과학기술 국제협력의 중요성이 커지면서 해외거점센터는 글로벌 협력의 전진기지 역할을 맡고 있다. 국제공동연구는 물론 국내 기업의 해외 진출과 기술사업화, 해외 우수 인재 유치까지 지원하는 핵심 인프라로 자리 잡고 있다는 평가다.

이번에 출범한 운영위원회는 과학기술·ICT·기술사업화 분야 민간 전문가와 정부, 관련 기관이 함께 참여하는 민관 협의체다. 위원회는 2025년 성과와 2026년 운영 계획을 점검하고, 동일 권역 내 해외거점센터 간 협력 체계 구축과 운영 효율화 방안을 논의했다.

특히 지역별·기능별로 분산된 해외 거점을 유기적으로 연결해 협력 효과를 높이고, 중장기적으로는 성과 관리와 운영 체계 개선까지 추진할 계획이다. 또 각국에 파견된 과기정통관을 중심으로 현지 해외센터 간 협력 체계를 강화해 글로벌 네트워크를 보다 촘촘하게 구축한다는 방침이다.

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황성훈 과학기술정보통신부 국제협력관은 "해외거점센터가 글로벌 과학기술·ICT 협력의 중추 역할을 수행하고, 글로벌 R&D 협력을 선도할 수 있는 체계를 마련하는 것이 목표"라며 "국제협력을 강화해 과학기술 5대 강국 실현에 기여하겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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