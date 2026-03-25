한은, 차세대 외화자산 운용관리시스템 가동식 개최

"새로운 시스템이 자산운용의 든든한 주춧돌이 돼, 한국은행이 글로벌 선도 투자기관으로 도약할 수 있도록 계속 노력해달라."

이창용 한국은행 총재가 지난달 26일 서울 중구 한은 본관에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 사진공동취재단, 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이창용 한은 총재는 25일 서울 중구 한은에서 열린 '차세대 외화자산 운용관리시스템(차세대 외자시스템)' 가동식에서 시스템 개발업체에 감사패를 수여하고 구축업무 담당 직원을 격려하며 이같이 말했다.

차세대 외자시스템은 거래, 리스크관리, 결제 등 자산운용 프로세스를 지원하던 기존 외자시스템을 신규 자산운용 소프트웨어 도입, 대내외 시스템 연계 등으로 전면 교체한 시스템이다. 한은은 글로벌 금융환경이 급변하면서 정교한 대응 능력이 요구됨에 따라 2023년 6월 컨설팅을 시작으로 19개월간 준비, 14개월간 개발 및 테스트 등을 거쳐 차세대 외자시스템을 구축했다.

한은 관계자는 "차세대 외자시스템은 다수의 외부시스템을 통합해 거래 전 과정을 단일 시스템 내에서 처리하는 올인원 체계 구축, 데이터 표준화 및 입수 시차 단축, 업무 자동화 등을 통해 자산운용의 효율성 제고와 시장 대응 능력 강화에 기여할 것"이라고 말했다.

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차세대 외자 시스템은 분산돼 있던 외부시스템을 하나로 통합해 거래 사전 점검부터 체결, 결제, 리스크관리 및 성과평가에 이르는 전 과정을 단일 시스템 내에서 처리하는 '일관처리(STP) 체계'를 구축했다는 점이 특징이다. 시차를 두고 입수되던 위탁자산 데이터를 표준화·자동화해 직접운용자산 데이터와 통합관리함으로써 포지션 확인 및 성과산출 등에 소요되는 기간 역시 줄였다. 데이터 수집 및 검증을 자동화해 운영 리스크를 최소화하는 한편, 노후 인프라 교체, 서버 이중화 및 재해복구 시스템 자동화를 통해 안정적인 업무지원 환경을 구축했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr



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