한·중 자동차기자협회·GEAN, 글로벌 e-모빌리티 협력 MOU 체결

산업 발전·국제 교류 확대 위한 공동 협력체계 구축

한국자동차기자협회(KAJA)는 중국자동차기자협회(CNAJA), 세계e-모빌리티협의회(GEAN)와 25일 제주 신화월드에서 글로벌 e-모빌리티 산업 발전과 교류 확대를 위한 상호 협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 친환경 e-모빌리티 산업의 지속가능한 발전과 국제 협력 강화를 목표로, 3개 기관 간 전략적 파트너십을 구축하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 각 기관은 무탄소 기술과 친환경 에너지 확산을 위한 정보 교류 및 공동 활동을 추진하고, 정례 포럼과 비즈니스 네트워킹 행사 개최를 통해 글로벌 협력 기반을 강화해 나갈 예정이다.

또한 국제 e-모빌리티 엑스포의 사전 홍보와 전시·컨퍼런스 대외 홍보에 협력하는 한편, 주요 성과와 정보를 공유하고 각 기관이 주최하는 행사에 상호 초청하는 등 실질적인 협력 체계를 구축하기로 했다.

이번 협약의 유효기간은 3년이며, 별도 해지 통보가 없는 경우 자동 연장된다.

류종은 한국자동차기자협회 회장은 "이번 협약은 e-모빌리티 산업을 둘러싼 글로벌 협력의 흐름 속에서 언론과 산업, 국제기구가 함께 역할을 확대해 나가는 계기가 될 것"이라며 "국제 엑스포와 다양한 교류 프로그램을 통해 산업의 미래 의제를 선도적으로 발굴해 나가길 희망한다"고 밝혔다.

조몽선 중국자동차기자협회 부비서장은 "중국과 한국은 물론 글로벌 자동차 산업이 전동화 전환의 중요한 시점에 있는 만큼, 지식 공유와 협력 네트워크 구축이 더욱 중요해지고 있다"며 "이번 협약을 통해 양국 간 교류를 넘어 국제적 협력 플랫폼을 확대해 나가길 기대한다"고 말했다.

김대환 세계e-모빌리티협의회 회장은 "GEAN은 각국 기관과 산업계, 언론을 연결하는 글로벌 허브로서 역할을 강화해 나갈 것"이라며 "정례 포럼과 엑스포를 중심으로 실질적인 협력 프로젝트를 발굴하고, 지속가능한 e-모빌리티 생태계 조성에 기여하겠다"고 강조했다.

한편, 한국자동차기자협회는 국내 주요 일간지, 방송, 통신사, 온라인, 전문지 등 60개 매체를 회원사로 두고 있으며, 회원사 소속 기자 200여 명이 활동하고 있다.

중국자동차기자협회는 1986년 설립됐으며 자동차 분야 언론과 기자들이 자발적으로 구성한 전국 규모의 전문 단체다. 현재 신문·방송·인터넷 등 200여 개 회원사를 기반으로 자동차 언론을 연결하는 전국적 네트워크를 구축하고 있다.

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세계e-모빌리티협의회(GEAN)는 2016년 제3회 국제전기차엑스포를 계기로 창립총회를 열고 공식 출범했다. 이후 매년 제주에서 개최되는 국제e모빌리티엑스포 기간에 연례총회와 포럼을 병행 개최하며 글로벌 e-모빌리티 협력 거버넌스의 중심 역할을 해오고 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



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