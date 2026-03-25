경기 양주시가 지난 24일 회천1동 행정복지센터에서 고물가, 고금리, 소비심리 위축 등으로 인해 경영 애로를 겪는 관내 소상공인의 경쟁력 강화를 위해 '2026년 소상공인 지원사업 설명회'를 개최했다.

양주시가 지난 24일 회천1동 행정복지센터에서 고물가, 고금리, 소비심리 위축 등으로 인해 경영 애로를 겪는 관내 소상공인의 경쟁력 강화를 위해 '2026년 소상공인 지원사업 설명회'를 개최하고 있다. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 설명회에는 관내 상인조직과 소상공인 50여 명이 참석했으며, 양주시를 비롯해 경기신용보증재단, 농협중앙회 등 유관기관이 함께 참여해 소상공인을 위한 다양한 지원사업과 정책을 안내했다.

설명회는 소상공인 경영환경개선사업, 각종 공모사업 등 관내 소상공인을 위한 주요 정책 안내를 시작으로, 특례보증 등 금융지원 제도와 디지털·상권분석을 활용한 경영컨설팅 교육을 병행해 소상공인들에게 실질적으로 도움이 되는 정보를 제공했다.

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강수현 양주시장은 "침체된 골목상권을 되살리고 소비심리를 회복하는 것이 지역 경제 회복의 핵심"이라며 "소상공인들이 안정적으로 성장할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다"고 전했다.

양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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