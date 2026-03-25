호주산 주요 농산물 무관세

국방·핵심광물 협력 강화

EU, 무역상대 다변화에 박차

유럽연합(EU)과 호주가 24일(현지시간) 자유무역협정(FTA)을 체결했다. 미국이 관세 장벽을 높이는 사이 EU는 세계 각국과 FTA를 맺으며 교역 상대 다변화에 박차를 가하고 있다.

24일(현지시간) 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장과 앤서니 앨버니지 호주 총리가 호주 캔버라의 의사당 앞에서 기념 사진을 찍고 있다. 캔버라(호주)=EPA연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이번 FTA로 EU산 상품의 관세가 99% 이상 철폐돼 기업들이 연간 약 10억유로(약 1조7400억원)의 관세 부담을 덜게 됐다. 이에 따라 EU는 호주로의 수출이 향후 10년간 최대 33%까지 늘어날 것으로 기대한다.

호주는 이번 체결을 통해 연간 약 100억호주달러(약 10조5000억원)의 경제적 효과를 거둘 것으로 예상한다. 아울러 호주산 핵심 광물에 대한 거의 모든 수입 관세가 철폐돼 글로벌 공급망 안정화에 도움이 될 것이라고 기대한다.

우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 "오늘날 강대국들이 관세를 지렛대로, 공급망을 악용할 취약점으로 이용하고 있다"며 "개방적이고 규칙에 기반을 둔 무역은 긍정적인 결과를 가져온다. 신뢰는 거래보다 더 중요하다"고 말했다.

앤서니 앨버니지 호주 총리는 "이번 협정은 EU와 호주가 자유롭고 공정한 무역을 지지하고, 무역이 양측의 번영을 증진하며, 이를 실현하는 것이 우리 모두의 이익에 부합한다는 것을 분명히 보여주는 것"이라고 했다.

농산물 관세 인하…서비스·안보·원자재 등 광범위 협력

이번 FTA 체결을 통해 농산물 부문에서 호주산 와인·스파클링 와인·과일·채소·초콜릿·치즈에 대한 관세가 0%로 인하된다.

협상의 최대 쟁점 중 하나였던 호주산 쇠고기는 EU가 총 3만600t 규모의 쿼터제를 도입하되, 이 중 약 55%는 무관세를 적용하기로 했다. 이에 따라 EU의 호주산 쇠고기 쿼터는 향후 10년간 현재 수준의 10배 이상 늘게 됐다.

다른 주요 쟁점인 EU 내 지명 등 고유명사 사용과 관련해선 호주 와인 업체가 이탈리아 북동부산 스파클링 와인을 가리키는 '프로세코' 용어를 10년 후 수출용으로는 사용을 중단하되 호주 자국 내에서는 계속 쓸 수 있게 됐다. 또 그리스산 치즈의 일종인 '페타', 스위스산 치즈 일종인 '그뤼에르'도 호주 기업이 최소 5년 이상 해당 명칭을 써온 경우 계속 사용이 가능해졌다.

서비스 부문에서는 EU 기업의 호주 통신·금융 시장에 대한 접근성이 확대됐다.

양측은 안보·국방 협력 협정도 체결했다. 방위산업·해양 안보·사이버 안보·테러 자금 조달 방지·온라인 급진주의 및 허위정보 같은 복합 위협 대응 등의 분야에서 협력하기로 뜻을 모았다.

EU와 호주는 핵심 원자재 부문 협력 강화에도 합의했다. 호주가 EU의 리튬·텅스텐 등 핵심 광물 확보를 지원하기로 했다.

AD

마로시 셰프초비치 EU 무역·경제안보 담당 집행위원은 "이번 협정의 큰 성과 중 하나는 호주의 풍부한 천연자원에 보다 쉽게 접근할 수 있게 되고, 호주의 광산업 등에 대한 투자를 촉진할 수 있다는 점"이라며 "호주는 우리가 필요로 하는 거의 모든 핵심 광물을 보유하고 있다"고 평가했다.

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>