한국대중골프장협회 관련 자료 발표

골프장 이용료 14만6000원 8.2% 인하

정기총회서 올해 총예산 16억9600만원 편성

국내 대중형골프장의 내장객이 감소했다.

사단법인 한국대중골프장협회가 25일 발표한 지난해 대중형골프장 관련 자료에 따르면 지난해 국내 대중형골프장 평균 내장객은 18홀 기준 8만5642명을 기록, 2024년 8만9376명에 비해 4.2% 줄었다. 2022년 이후 해마다 내장객이 감소하는 추세다.

한국대중골프장협회가 2026년도 정기총회를 성황리에 마쳤다. 한국대중골프장협회 AD 원본보기 아이콘

또 대중골프장 골프장 이용료(그린피)는 지난해 수도권 기준 주중 14만6000원으로 2024년 15만9000원에 비해 8.2% 낮아졌다. 주말은 18만8000원으로 2024년 대비 8.7%가 내렸다. 비수도권은 평균 이용 요금이 약 1∼2% 인하한 것으로 조사됐다.

한편 한국대중골프장협회는 24일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 2026년도 정기총회를 열고 올해 총예산 16억9600여만원을 편성했다. 또 골프장 경영혁신 우수자 포상에서 홍재원 벨라스톤CC 대표, 김남일 경상북도문화관광공사 사장이 최우수상을 받았다. 황용해 다이아몬드CC 부장, 손현경 솔라고CC 부장, 이지민 세븐밸리CC 과장, 강민수 웨스트오션CC 사원이 우수상을 수상했다.

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우정석 한국대중골프장협회 회장은 "골프 산업을 둘러싼 경영 환경은 국내외 경제 여건과 소비 트렌드의 변화, 그리고 새로운 제도 및 규제 속에서 그 어느 때보다 빠르게 바뀌고 있다"면서 "많은 도전에 직면한 대중골프장의 경영 여건 향상을 위해 다양한 분야에서 역할과 책임을 더 힘차게 추진하겠다"고 밝혔다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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