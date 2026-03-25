걷기 5분·채소 섭취…심혈관 위험 10% 감소

5만3000명 연구…심혈관 위험 최대 57%↓

매일 잠을 11분 더 자고 몇 분 더 걷는 것만으로도 심근경색과 뇌졸중 같은 주요 심혈관 질환 위험을 약 10% 낮출 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

기사 이해를 돕기 위한 수면 이미지. 펙셀스 AD 원본보기 아이콘

24일(현지시간) 데일리메일에 따르면 영국 성인 약 5만3000명을 분석한 결과 수면과 운동, 식습관을 조금씩 개선하는 것만으로도 심혈관 질환 발생 위험을 낮출 수 있는 것으로 나타났다. 해당 연구는 국제 학술지 '유럽 예방심장학 저널'에 게재됐다.

연구 결과에 따르면 수면 시간을 하루 평균 11분 더 늘릴 경우 심혈관 질환 위험이 약 10% 감소하는 것으로 나타났다. 또한 하루 걷는 시간을 약 5분 정도 늘리거나 식사에서 채소 섭취량을 늘리는 것 역시 심혈관 질환 위험 감소에 도움이 되는 것으로 분석됐다.

연구진은 심혈관 건강을 위한 가장 최적의 생활습관도 제시했다. ▲매일 8~9시간 수면 ▲하루 42분 이상 중강도 이상의 신체 활동 ▲균형 잡힌 식단 유지 등을 실천한 경우 심장마비와 뇌졸중 위험이 최대 57% 이상 감소하는 것으로 나타났다.

시드니 대학교 연구원이자 이번 연구의 주저자 니콜라스 코멜 박사는 "우리 삶의 몇 가지 영역에서 작은 변화를 실천하는 것만으로도 심혈관 건강에 상당한 긍정적 영향을 줄 수 있다"고 설명했다.

이어 "한 가지 행동을 크게 바꾸려 하기보다 여러 가지 생활 습관에서 작은 변화라도 동시에 실천하는 것이 더 현실적이고 지속 가능할 수 있다"며 "일상에서의 아주 작은 변화라도 주면 심혈관 건강에 도움이 될 뿐만 아니라 장기적으로 더 큰 변화를 위한 기회도 만들어낼 수 있다"고 강조했다.

영국심장재단(BHF)의 수석 심장 간호사 에밀리 맥그래스는 "건강한 삶을 위해 생활 습관을 바꾸는 일이 부담스럽게 느껴질 수 있지만, 이번 연구는 변화가 꼭 커야 될 필요는 없다는 점을 보여준다"고 설명했다.

이어 "잠을 조금 더 자거나 하루에 몇 분 더 운동하거나 채소를 조금 더 먹는 작은 변화들이 함께 작용하면 심장 건강에 의미 있는 긍정적 효과를 가져올 수 있다"고 말했다.

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한편 영국 국민보건서비스(NHS)는 심혈관 질환 위험을 낮추기 위해서는 균형 잡힌 식단, 규칙적인 운동, 적정 체중 유지, 음주 절제, 금연 등을 권고하고 있다.

박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



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