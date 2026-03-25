한국조폐공사는 '2026년 대한민국 공공기관평가 우수대상'에서 정책 소통·적극 행정 부문 수상기관에 선정됐다고 25일 밝혔다.

조폐공사 대전 본사 전경. 한국조폐공사 AD 원본보기 아이콘

공공기관평가 우수대상은 국민 중심의 행정 서비스 실현에 기여한 공공기관과 지방자치단체를 발굴·포상해 공공 부문 전반에 소통문화를 확산하기 위해 열린다.

조폐공사는 그간 '국민에게 신뢰받는 공기업'을 목표로 고도의 보안기술을 국민 실생활과 밀착된 행정 서비스에 접목해 왔다.

특히 국민 눈높이에서 정보를 투명하게 공개하고, 정책 결정 과정에서 국민의 목소리를 청취할 다양한 채널을 운영해 공공서비스 질을 획기적으로 높였다는 평가를 받았다.

시상식은 전날 공공기관평가 우수대상 조직위원회와 이종배·정태호 국회의원이 공동 주최하고, 산업통상자원중소벤처기업위와 재정경제기획위 등 국회 5개 주요 상임위원회가 주관해 열렸다.

시상식에서 우진구 조폐공사 홍보실장은 "국민의 눈높이에서 출발하는 소통이 진정한 공공서비스의 시작"이라며 "조폐공사는 앞으로도 국민이 직접 참여하는 상호 유기적 소통 채널을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

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성창훈 조폐공사 사장은 "이번 수상은 조폐공사 임직원 모두가 국민의 목소리에 귀 기울이며, 보다 나은 공공서비스를 제공하기 위해 고민하고 실천한 결과물"이라며 "투명한 정책 소통과 국민 체감형 서비스 제공이라는 사명 아래 공공기관으로서의 사회적 책무를 다하겠다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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