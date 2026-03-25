27∼29일 수완점서 상생 장터 운영

청년농부 참여 30개 부스 마련

전남 브랜드 쌀 시식 행사 진행

광주광역시와 전남도가 행정통합 논의에 발맞춰 상생 협력의 장을 연다. 두 지역 청년 농부가 참여하는 직거래 장터를 통해 지역 농특산물을 소개하고, 시·도민 공감대를 넓히는 자리가 마련된다.

광주시와 전남도는 오는 27일부터 29일까지 사흘간 롯데아울렛 수완점에서 '전남·광주 하나 되는 직거래장터'를 연다고 25일 밝혔다. 이번 행사는 광주·전남 행정통합 추진 흐름 속에서 지역 간 상생협력 분위기를 조성하기 위해 기획됐다.

'전남·광주 하나되는 직거래장터' 웹자보. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

장터는 30개 부스 규모로 운영되며 광주와 전남 지역 청년 농부들이 참여한다. 행사장에는 포토존과 홍보부스도 함께 설치돼 광주·전남 행정통합 정책을 소개한다.

광주시는 김치, 김부각, 꿀, 전통차, 우리밀 제품 등 농특산물과 가공식품을 중심으로 판매한다. 전남도는 나주·순천·구례 등 10개 시·군과 전남농협이 참여해 가루쌀과 우리밀을 활용한 빵과 떡류 등 디저트류, 청년농부들이 생산한 고구마와 들기름 등 농산물을 선보인다. 전남 광역 농산물 브랜드 '상큼애', '오매향' 제품도 함께 판매된다.

행사 첫날인 27일에는 '전남 10대 브랜드 쌀' 홍보와 시식 행사도 진행된다.

광주시와 전남도는 이번 직거래 장터가 지역 농가에는 판로 확대 기회를 제공하고 시민에게는 우수 농특산물을 합리적인 가격에 구매할 기회를 제공할 것으로 기대하고 있다.

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배귀숙 광주시 농업동물정책과장은 "이번 직거래장터는 광주와 전남이 하나 되는 도농 상생의 장이 될 것"이라며 "지역의 우수 농특산물을 합리적인 가격에 구매할 수 있는 이번 행사에 시도민의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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