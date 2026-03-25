유럽 최대 냉난방 공조 전시회서

글로벌 공조 기술력 입증

AI 무풍 에어컨 등 혁신 냉방 기술

삼성전자가 이달 24일(현지시간)부터 27일까지 이탈리아 밀라노에서 열리는 유럽 최대 냉난방공조 전시회 'MCE(Mostra Convegno Expocomfort) 2026'에서 8개의 'MCE 어워드' 우수상을 수상했다. MCE는 전시 기간 중 업계 혁신을 이끈 제품을 대상으로 ▲제품 혁신성 ▲에너지 효율 ▲지속가능성 등을 종합 평가해 'MCE 어워드'를 수여한다.

삼성전자는 가정용 무풍 에어컨부터 고효율 히트펌프, 상업용 시스템 에어컨에 이르는 폭넓은 라인업에서 8개의 우수상(Excellence Awards)을 수상했다고 25일 밝혔다. 사용자의 생활 패턴과 공간 환경에 맞춰 기류를 선택할 수 있는 2026년형 'AI 무풍콤보 프로 벽걸이' 가정용 에어컨은 2개의 우수상을 받았다.

이 제품은 '모션 레이더' 센서를 통해 사용자의 위치와 활동량을 감지하고, 직접풍과 간접풍 등 최적의 기류를 제공하는 'AI(인공지능)·모션 바람' 기능을 탑재했다. 또한 기존 제습 기능 대비 에너지 소비량을 최대 30% 절감하는 '쾌적제습' 기능으로 온도와 습도를 효율적으로 관리할 수 있다.

화석연료 보일러를 대체할 기술로 주목받는 히트펌프 냉난방시스템 'EHS' 라인업에서는 'EHS 올인원'과 'EHS 캐스케이드 컨트롤러(EHS Cascado Controller)'가 각각 우수상을 수상했다. 'EHS 올인원'은 물과 공기를 동시에 활용해 냉난방과 온수를 제공하는 시스템으로, 냉방 과정에서 발생하는 폐열을 활용해 물을 데우는 '열 회수' 기능을 통해 에너지 효율을 최대 2배 이상 높였다. 영하 25℃ 환경에서도 난방이 가능하도록 설계돼 다양한 기후 조건에서 활용할 수 있다.

MCE 2026 우수상을 수상한 삼성전자 'AI 무풍콤보 프로 벽걸이' 가정용 에어컨. 삼성전자. AD 원본보기 아이콘

'EHS 캐스케이드 컨트롤러'는 히트펌프 시스템의 효율을 극대화하는 통합 제어 솔루션으로, 최대 8대의 히트펌프가 동시에 작동하는 환경에서도 실시간 부하에 따라 필요한 장비만 정밀하게 가동해 에너지 낭비를 줄인다. 가정용 EHS 실내기인 'DVM 하이드로 유닛(DVM Hydro unit)'과 '클라이밋 허브(ClimateHub S2 DVM Hydro)'도 함께 수상했으며, 두 제품은 실내기에 탑재된 7형 스크린을 통해 집안의 냉난방 기기 상태를 모니터링하고 간편하게 제어할 수 있는 것이 특징이다.

대형 상업 공간을 위한 고효율 시스템 에어컨 'DVM(Digital Variable Multi)' 라인업에서도 2개 제품이 우수상을 수상했다. 실외기인 'DVM S2 R32'와 'DVM S Mini R32'는 기존 냉매 R410A 대비 지구온난화지수(GWP)가 약 68% 낮은 R32 냉매를 적용해 지속가능성 측면에서 높은 평가를 받았다. 특히 'DVM S2 R32'는 AI 기반으로 사용자의 냉방 운전 패턴을 학습해 빠른 냉방을 제공하고, 설치 환경을 분석해 전력 소비를 줄이는 방식으로 효율적인 운전을 지원한다. 'DVM S Mini R32'는 컴팩트한 크기와 경량 설계를 통해 소규모 상업 공간에도 용이하게 설치할 수 있다.

임성택 삼성전자 생활가전(DA)사업부 에어솔루션사업팀 부사장은 "이번 MCE 어워드 수상은 삼성전자의 공조 기술이 혁신성과 에너지 효율, 지속가능성 측면에서 글로벌 최고 수준임을 확인한 성과"라며 "앞으로도 다양한 생활 환경을 더욱 쾌적하고 효율적으로 만들 수 있는 차별화된 공조 솔루션을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

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한편 삼성전자는 이달 24일부터 4일간 개최되는 MCE 2026에서 '쾌적함'과 '연결성'을 주제로 약 504㎡(약 151평) 규모의 전시 부스를 마련하고 가정용부터 산업용, 중앙공조까지 폭넓은 공조 제품 라인업을 선보였다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



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