파수, ‘RSAC 2026 콘퍼런스’서 인공지능 전환 전략 공유

파수 파수 close 증권정보 150900 KOSDAQ 현재가 3,490 전일대비 40 등락률 +1.16% 거래량 12,661 전일가 3,450 2026.03.25 09:44 기준 관련기사 파수 미국 법인, 컨실릭스와 합병…글로벌 AI전문기업 ‘심볼로직’ 출범 파수, KIST AI 서비스 구축 파수, 성평등가족부 '가족친화인증기업' 선정 전 종목 시세 보기 는 미국 샌프란시스코에서 열린 글로벌 사이버보안 전시회 'RSAC 2026 콘퍼런스(RSAC)'에서 안전한 인공지능 전환(AX)을 위한 전략을 공유했다고 25일 밝혔다

파수는 이번 행사에서 AX 지원 기업으로의 정체성을 전면에 부각했다. 이를 위해 파수는 안전한 AX를 돕는 솔루션으로 ▲구축형 AI 엘름' ▲AI 기반 민감정보 보호 솔루션 '에어 프라이버시' ▲서비스형 AI 사용을 위한 민감정보 관리 솔루션 'AI-R DLP' ▲AI-레디 데이터를 위한 문서관리솔루션 '랩소디' 등을 선보였다.

실제 파수가 이번 RSAC에서 만난 참관객들은 AI 확대에 따라 급증하고 있는 보안 위협에 대한 고민을 여실히 드러냈다. 특히 민감 데이터 유출 대응 방안에 대한 관심이 높았다. 이에 파수는 AI 거버넌스 전략과 함께 솔루션들을 활용한 구체적인 대응 방안을 제시해 관람객의 좋은 반응을 이끌어냈다.

파수는 RSAC개최에 발맞춰 기업용 AI 전문기업 심볼로직(Symbologic)의 출범 계획을 발표한 바 있다. 심볼로직은 파수 미국 법인과 현지 AI 플랫폼 및 컨설팅 기업 컨실릭스(Konsilix)의 합병을 통해 다음달 탄생되며, 이번 RSAC에서 소개한 주요 솔루션을 포함해 비즈니스에 바로 적용 가능한 에이전틱 AI 애플리케이션 및 전략 등을 토대로 글로벌 고객을 적극 확대해 나갈 계획이다.

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글로벌사업을 총괄하는 손종곤 파수 상무는 "이번 RSAC 현장에서는 AX와 보안을 동시에 고민하는 글로벌 기업들의 고민을 직접 듣고 이를 위한 파수의 AI 거버넌스 전략을 소개할 수 있었다"며 "이번 행사와 파수 미국 법인의 합병을 발판으로 파수는 전 세계 고객의 AX를 지원하는 기업으로 거듭날 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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