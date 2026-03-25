25일 부산 해수부 청사서 취임식

"수산업·어촌·해운항만산업 경쟁력 강화할 것"

"해양수도권 육성해 성공모델 만들 것"

황종우 해양수산부 장관은 "가장 시급한 현안인 중동 상황과 관련해 긴장의 끈을 놓지 않고, 우리 선원과 선박의 안전을 최우선으로 관리하겠다"고 25일 밝혔다.

이날 황 장관은 부산 해수부 청사에서 열린 취임식에서 "해운선사와 수출입 기업 및 어업인의 피해에 적극적으로 대응하겠다"며 이같이 말했다.

황종우 해양수산부 장관 후보자가 23일 국회 농림축산식품해양수산위원회 전체회의에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

1967년 부산 출생인 황 장관은 부산동고와 서울대 사법학과를 졸업한 뒤 1995년 제38회 행정고시에 합격해 공직에 입문했다. 이후 해수부 법무담당관실과 해양환경과, 해운정책과, 항만물류과 등 주요 보직을 두루 거치며 해운·항만·수산 정책 전반을 담당했다. 지난 23일 열린 인사청문회를 거쳤고, 당일 여야 합의로 인사청문 경과보고서가 채택됐다.

황 장관은 해수부의 주요 추진과제로 수산업·어촌과 해운항만산업 경쟁력 강화를 꼽았다. 황 장관은 지난 30년간 어가인구가 70% 넘게 줄었다는 점을 언급하며 "젊은이들이 어촌으로 다시 돌아오고, 국민들과 세계인이 신뢰하며 더욱 즐겨 찾는 맛 좋고 우수한 수산물을 지속해서 제공하기 위해서는 말 그대로 혁신적 변화가 필요하다"며 "연근해 어업과 양식산업 등 생산단계의 재구조화부터 유통가공의 현대화, 브랜드 창출과 마케팅에 이르기까지 새로운 수산업을 만들어 가겠다"고 말했다. 이어 그는 "해운항만이 튼튼해야 우리 경제가 잘 돌아갈 수 있다"며 "인공지능(AI)과 탈탄소화에 맞춰 선박과 항만에 적기 투자해 새로운 도약의 기회를 살려 나가는 한편 북극항로도 착실히 준비하겠다"고 덧붙였다.

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해수부가 부산으로 이전한 이후 첫 장관인 황 장관은 국가균형발전을 위한 해양수도권 육성도 강조했다. 그는 "지방을 살리고 지방에서 성장동력을 창출하기 위한 전략이 바로 '5극3특'이고, 이중 가장 성공 가능성이 높은 과제가 동남권, 즉 부산·울산·경남을 해양수도권으로 육성하는 것"이라며 " 해양수도권 육성에 열과 성을 다해 꼭 성공의 모델을 만들어내고, 국민들에게 희망과 행복을 선사하겠다"고 말했다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



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