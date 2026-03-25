핵심 프로젝트 11개 사업, 발굴·전략 공유



박형준 시장 "신산업 중심 프로젝트 추진"



글로벌 허브도시 부산 클래스 업그레이드

부산시가 첨단전략산업 육성과 투자 유치 강화를 위한 협력체계를 구축한다.

부산시(시장 박형준)는 25일 오전 9시 시청 12층 소회의실1에서 부산상공회의소, BNK부산은행과 함께 '국민성장펀드 대응 및 지역 첨단전략산업 육성 지원을 위한 업무협약'을 체결하고 '부산형 혁신전략 및 핵심 프로젝트 추진전략 보고회'를 연다고 알렸다.

이날 협약식과 보고회에 박형준 시장과 행정부시장 등 시 주요 관계자, 양재생 부산상공회의소 회장, 김성주 BNK부산은행장 등 17명이 참석했다.

국민성장펀드는 정부가 향후 20년 신성장동력이 될 첨단전략산업을 중심으로 5년간 150조원을 지원하는 사업이다. 이 가운데 40% 이상인 60조원 이상이 지역에 투입된다.

부산시는 이에 대응해 약 14조원 규모의 부산 혁신전략과 핵심 프로젝트를 선제적으로 발굴했다. 이를 국민성장펀드와 연계해 신산업 육성의 핵심 동력으로 활용한다는 구상이다.

이번 협약은 정책, 기업, 금융이 결합한 '원팀' 체계를 구축하는 데 목적이 있다. 지역 기업 투자 유치와 성장 기반 확대를 공동으로 지원한다.

BNK부산은행과 협력해 첨단전략산업 기업 대상 2000억원 규모 특별우대 금융지원도 추진한다. 직접투자와 초저리 대출 등 다양한 펀드 유형에 대응하는 사전 컨설팅 창구도 운영한다. 이를 통해 사업 기획부터 투자 구조 설계, 정책금융 연계까지 종합 지원해 기업의 투자 실행력과 금융 활용 역량을 높일 계획이다.

보고회에서는 정부 정책에 대응한 첨단전략산업 육성과 투자 기반 강화 방안이 논의된다. 반도체, 에너지, 인공지능(AI), 로봇, 이차전지, 바이오 등 6대 분야 11개 사업, 총 13조7000억원 규모 '부산 혁신전략 및 핵심 프로젝트' 추진 전략이 공유된다.

반도체 분야는 3조7000억원 규모 '해양반도체 허브 도시 조성'을 중심으로 추진된다. 에너지 분야는 2조6000억원 규모 '가덕 그린에너지 시티 조성'과 '분산에너지 특화지역 강서 스마트그리드 조성'이 포함된다.

인공지능 분야는 5조8000억원 규모로 'EDC 그린데이터센터 집적단지 조성 및 활성화', '부산신발산업 디지털 전환', '해양모빌리티 시험장 구축' 등 3개 사업이 핵심이다.

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이 밖에 로봇, 이차전지, 바이오 분야까지 포함한 11개 프로젝트는 국가 단위 파급효과를 목표로 추진된다. 시는 기업 발굴부터 투자 연계, 사업 추진까지 전 과정을 지원하는 체계를 구축한다는 계획이다.

박형준 시장은 "부산형 신산업 중심의 핵심 프로젝트를 흔들림 없이 추진하겠다"며 "글로벌 허브 부산으로 도약할 수 있도록 산업지도를 새롭게 그려 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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