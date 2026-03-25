이재욱 서울대 AI연구원장, AI 인재 확보 대안 제시

“경제효과 별도로 독자 파운데이션 모델 투자 필요"

"연봉과 함께 대량의 토큰 제공해야”

이재욱 서울대 AI연구원장이 24일 서울대 AI 최고경영자 과정에서 강연하고 있다. 사진=백종민 테크 스페셜리스트 AD 원본보기 아이콘

과학기술정보통신부 주도로 추진 중인 인공지능 독자 파운데이션 모델 개발이 한국 AI의 미래를 위해 꼭 필요한 투자라고 진단하며, 투자에 대한 경제적 효과만 기준으로 판단해서는 안 된다고 강조했다. 기업 경영자들은 AI 인재에게 AI 활용을 위한 보상책으로 대량 토큰을 제공할 것을 제안했다.

이재욱 서울대 AI 연구원장은 24일 '서울대 AI 최고경영자 과정' 강연에서 큐엔(Qwen), 딥시크(Deepseek), 키미(Kimi) 등 오픈소스 AI 시장을 주도하는 중국에 대한 규제가 이뤄질 경우에 대비해야 한다며 이같이 강조했다.

이 원장은 미국과 중국이 AI 양강 구도를 형성하는 가운데, 중국은 오픈소스 전략으로 영향력을 확대하고 있고 미국은 빅테크의 폐쇄형 AI를 앞세워 첨단 반도체와 AI 모델에 대한 수출 통제를 강화하고 있다고 진단했다. 그는 "이 구조에서 한국이 독자 모델 없이 외부 기술에 의존하면 선택지가 사라질 수 있다"고 경계했다.

이 원장은 "현재 AI 경쟁은 단순한 기술 경쟁이 아니라 계산 자원과 데이터, 그리고 이를 기반으로 한 모델 주권 경쟁"이라며 "누가 더 많은 컴퓨팅과 데이터를 확보하느냐에 따라 국가 경쟁력이 결정되는 구조"라고 진단하고 AI 발전의 핵심을 '스케일링 법칙'으로 설명했다. 더 많은 데이터와 연산을 투입할수록 성능이 향상되는 구조가 여전히 유효하며, 적어도 2030년까지는 이 흐름이 지속될 것이라는 분석이다.

이 원장은 기업 경영자들이 AI 인재를 확보하기 위한 해법도 제시했다. 이 원장은 '연봉 50만달러 엔지니어가 25만달러어치 이상의 토큰(Token)을 사용하지 않는다면 문제'라는 젠슨 황 엔비디아 CEO의 발언을 소개하며 "기업들은 인재 확보 경쟁에서 연봉뿐 아니라 AI 활용 자원, 특히 토큰 사용 권한을 포함한 새로운 보상 체계를 고민해야 한다"고 제안했다. 토큰은 AI가 문장과 정보를 잘게 나눠 처리하는 최소 단위다. 최근 에이전틱 AI 활용이 확산되면서 대량의 토큰 사용이 필수 요소로 자리 잡고 있다.

AD

이 원장은 또 신경 망처리장치(NPU)와 같은 국산 AI 칩 개발에 대한 조언도 내놓았다. 그는 "소프트웨어 생태계가 없는 하드웨어는 경쟁력이 없다. 이 부분이 한국 AI 산업의 가장 큰 아킬레스건"이라며 "소프트웨어 스택과 개발자 생태계가 함께 구축돼야 한다"고 주장했다.

백종민 테크 스페셜리스트 cinqange@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>