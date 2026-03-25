자물쇠 주제로 복과 안녕 기원 담긴 생활문화 조명



25일부터 5월 26일까지 전시

대전시립박물관(관장 김선자)이 25일부터 5월 26일까지 상설전시실에서 '박물관 속 작은 전시'로 재물과 복을 지키는 상징적 존재인 자물쇠의 의미와 형태를 조명하는 전시를 선보인다.

자물쇠는 중요한 시설과 창고는 물론 일상 속 귀중품을 안전하게 보호하는 실용적인 도구이자, 복과 안녕을 기원하는 상징성을 지닌 생활 공예품이다.

우리 선조들은 자물쇠에 '복[福]','수[壽]','희[喜]' 등의 글자를 새기거나 물고기·박쥐·거북 등 길상적인 문양을 더해 부귀와 장수, 다산을 기원했다.

또한 자물쇠를 작은 장신구로 제작해 몸에 지니며 액운을 막고 복을 불러오길 바랐다. 이처럼 자물쇠는 단순한 잠금장치를 넘어 재물과 복을 함께 지키고자 했던 생활 속 '수호신'의 의미를 지니고 있다.

이번 전시는 대전 시민들의 기증·기탁 자료들 중심으로 구성됐다. 주요 전시품은 길상문을 새긴 'ㄷ'자 형태의 자물쇠로 '만복래(萬福來)', '수복강령(壽福康寧)', '태평심(太平心)' 등의 글귀를 통해 복과 건강, 평안을 기원하는 의미를 담고 있다. 또한 물고기 비늘무늬와 구슬 무늬를 더해 길상적 의미를 강조했다.

이와 함께 물고기 형태의 자물쇠도 함께 선보인다. 물고기는 다산(多産)을 통한 번영과 풍요를 상징하는 동시에 힘차게 헤엄치는 모습에서 생명력과 건강을 의미한다. 더불어 물고기가 눈을 감지 않는다고 여겨져 낮과 밤을 가리지 않고 재물을 지키라는 의미로 자물쇠의 장식으로 널리 활용됐다.

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대전시립박물관 관계자는 "자물쇠는 단순한 잠금장치를 넘어 재물과 복을 지키고자 했던 옛사람들의 염원이 담긴 물건"이라며 "이번 전시를 통해 생활 속 공예품에 담긴 상징과 의미를 새롭게 이해하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



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