삼각별 헤드램프·조명 시그니처 독보적 감성

MB.OS 탑재된 최초 마이바흐 모델

메르세데스-벤츠는 24일(현지시간) 중국 베이징에서 '메르세데스-마이바흐 S-클래스' 부분변경 모델인 '더 뉴 메르세데스-마이바흐 S-클래스'를 세계 최초로 공개했다고 밝혔다.

더 뉴 메르세데스-마이바흐 S-클래스. 메르세데스-벤츠 코리아 AD 원본보기 아이콘

역사상 가장 대대적인 업데이트를 통해 럭셔리 세단의 기준을 새롭게 정의하는 차로, 기술적 진화와 감성적 진화를 거쳐 정숙함, 장인정신, 기술적 우아함이 어우러졌다.

외관은 상징적인 고급스러움을 선사한다. 이전보다 20%가량 커진 라디에이터 그릴은 존재감을 부각하며, 그릴 주변의 조명 등 정교한 디테일을 담았다. 그릴 프레임에 새겨진 마이바흐 레터링에도 조명이 들어오며, 일부 시장 모델에서는 C필러의 마이바흐 엠블럼과 보닛 위의 메르세데스-벤츠 삼각별 로고에도 조명이 켜진다.

두 개의 삼각별 형상이 반영된 헤드램프는 로즈 골드 컬러 포인트로 강조되며, 후면의 2분할 테일램프에도 삼각별 형상이 반영됐다. 또 모든 단조 휠에는 메르세데스-벤츠 삼각별이 항상 동일한 방향(위쪽)을 향하도록 정렬되는 정교한 볼 베어링 매커니즘이 적용됐다.

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내부에는 마이바흐 특유의 코쿠닝 효과(cocooning effect) 경험을 녹아냈다. 높은 수준의 장인정신과 MBUX 슈퍼스크린의 현대적인 우아함이 마이바흐 전용 UI 및 UX 디자인 '마이바흐 앰비언트 스타일'과 조화롭게 어우러진다. 새로운 인테리어 컬러인 비치 브라운은 하이 패션 세계에서 영감을 받은 고급스럽고 풍부한 분위기를 더한다.

내연기관은 모델 업데이트의 일환으로 광범위하게 재설계됐고 향후 배출 규제를 대비하도록 준비됐다. 유럽 및 일부 시장의 최상위 모델에는 최신 버전의 8기통(M 177 Evo) 엔진이 탑재된 메르세데스 마이바흐 S 680이 제공된다. 이 모델은 450kW + 17kW의 출력과 850Nm+205Nm의 토크를 발휘해 더 강력한 파워와 날카로운 반응성을 제공하며, 이는 현행 12기통 엔진과 동일한 수준이다. 차량에 탑재된 두 개의 란체스트 밸런서 샤프트가 탁월한 정숙성을 보장한다.

메르세데스-마이바흐 S 580은 더 강력해진 V8 엔진이 395kW+17kW 및 750Nm+205Nm의 출력을 발휘한다. 일부 시장에서는 개정된 6기통 가솔린 엔진(M 256 Evo)을 기반으로 한 하이브리드 모델도 제공된다. 현재 V12 엔진은 일부 국가에서 제공된다.

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벤츠의 '4세대 MBUX'는 차량 내 경험을 더욱 지능적이고, 개인적이며, 매력적으로 정의한다. 기본 사양인 MBUX 슈퍼스크린은 중앙 및 동반자석 디스플레이(각각 14.4인치, 12.3인치)의 활성 구역을 단일 유리 패널 아래에 통합한다. 계기판 클러스터의 다이얼은 전용 로즈 골드빛으로 빛나며, 그 사이에는 골드 컬러의 마이바흐 엠블럼이 자리한다.

MBUX 버추얼 어시스턴트는 마이크로소프트와 구글과 같은 파트너사의 인공지능(AI)(챗GPT4o, 마이크로소프트 빙 서치, 구글 제미나이 포함)가 통합, 복잡한 대화에도 참여할 수 있고 과거 대화 내용도 기억한다. 확장된 MBUX 제로 레이어는 주요 정보, 추천, 최근 사용 앱을 표시할 수 있으며, 사용자는 앱을 원하는 대로 배치하는 등 자신만의 인터페이스를 구성할 수 있다.

메르세데스-마이바흐 S-클래스 모델에는 혁신적인 수냉식 컴퓨터가 탑재된다. 유럽에서는 액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉, 조향 보조 및 차선 변경 보조를 포함한 MB.드라이브 어시스트 패키지가 기본 장착되며, 시장에 따라 확장된 보조 기능을 제공하는 MB.드라이브 어시스트 플러스 패키지가 추가된다.

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MB.드라이브 어시스트 프로는 혼잡한 도심에서도 출발지부터 목적지까지 일관되게 안전하고 편안한 주행 경험을 가능하게 한다. 이는 중국 출시 모델에 먼저 적용된 후 미국에 이어질 예정이다. 유럽 등 다른 시장은 법적 기반이 갖추어지는 대로 적용될 수 있다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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